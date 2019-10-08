Эксперты ОНФ рассказали, как избежать незаконного использования сертификата дополнительного образования

Более 250 тыс. комиксов о правилах использования именных сертификатов на дополнительное образование, разработанных экспертами проекта ОНФ «Равные возможности – детям», получили жители пилотных регионов России. С мая 2019 г. активисты провели более 700 индивидуальных консультаций для родителей. В числе поводов для обращений – жалобы на то, что с сертификатов их детей списываются деньги секциям, договор на которые они не заключали и которые их ребенок не посещает. Эксперты Народного фронта рассказали, как избежать незаконного использования сертификата дополнительного образования.

Общее количество выданных сертификатов в 42 пилотных регионах достигло 1,5 млн. Согласно данным опроса, проведенного ОНФ и фондом «Национальные ресурсы образования» в сентябре 2019 г. с участием 1 050 родителей, только 2% респондентов сталкиваются с трудностями в получении, 21% – с трудностями при использовании этого сертификата. Самые часто озвучиваемые проблемы – отсутствие у организации, в которой обучается ребенок, лицензии на образовательную деятельность, что делает невозможной оплату кружков средствами сертификата и ведет к нехватке информации о тонкостях его использования.

Также 75% родителей успешно прошли через процедуру получения сертификата и используют его. Более 700 человек обратились за индивидуальной консультацией.

«Мы постоянно ведем информационную работу с гражданами, разъясняем их права в сфере допобразования, возможности сертификата и механизм его работы. С начала года мы провели более 700 консультаций с родителями и распространили 250 тысяч экземпляров комикса-инструкции о том, как получить и использовать сертификат. Сейчас готовится вторая часть комикса, в которой подробно и наглядно расскажут, что делать родителям, если они столкнулись с злоупотреблениями при оплате допобразования. Кроме того, мы продолжаем мониторить внедрение сертификатов. Каждые полгода проводится опрос среди родителей, позволяющий контролировать, насколько эффективно функционирует система и что нужно доработать», – рассказала координатор проекта ОНФ «Равные возможности – детям», заместитель председателя комитета Госдумы РФ по образованию и науке Любовь Духанина.

Во время одного из таких мониторингов удалось выявить слабое место в системе. Экспертам ОНФ поступили сообщения о мошеннических манипуляциях с персонифицированным сертификатом дополнительного образования. Родители жалуются, что с сертификатов их детей списываются деньги секциям, договор на которые они не заключали и которые их ребенок не посещает. Жалобы на «мертвые души» в кружках и незаконное перечисление средств поступают из Саратовской, Томской, Тамбовской, Калининградской, Ярославской, Вологодской областей, Удмуртской Республики и других регионов страны.

Родители из Ижевска, Калининграда, Рыбинска, села Татаново (Тамбовская область) сообщают о том, что в школах просят номер сертификата и записывают ребенка на секции без ведома родителей. В Томске в некоторых кружках и секциях помимо средств с сертификата требуют дополнительную плату под видом пожертвования.

Некоторые родители, столкнувшиеся с загадочными списаниями финансов, сами пытаются разобраться в ситуации. В СМИ города Балашова появилась история родителя из Саратовской области, который пришел получать сертификат для своего ребенка и обнаружил, что его уже кто-то оформил. Позже, когда все-таки ему выдали логин и пароль, в личном кабинете отец нашел уже заключенный договор на обучение по программе, которую его сын никогда не посещал. Родитель сразу же позвонил в организацию, указанную в документе, и узнал, что его ребенок автоматически переведен на следующую ступень обучения, потому что якобы занимался в этом кружке в прошлом году. Мужчина потребовал расторгнуть договор.

О том, что делать родителям, оказавшимся в похожей ситуации, рассказали специалисты Регионального модельного центра Томской области. Они советуют максимально быстро аннулировать незаконно оформленный договор. Для этого нужно обратиться к руководителю образовательной организации, в которой неправомерно применили сертификат.

Если это не помогло, то нужно подать жалобу в вышестоящие структуры – в муниципальные органы управления образования, в департамент общего образования области – и уведомить Региональный модельный центр. Сотрудники центра попросят инициировать проверки на уровне муниципальных органов управления образования в образовательных организациях, чтобы выявить несоответствия реестра детей, обучающихся по сертифицированным программам, и полного комплекта необходимых документов на каждого ребенка, в том числе договора. Также родитель может обратиться в прокуратуру и органы внутренних дел. Последствия таких злоупотреблений для нарушителей будут зависеть от того, в какую структуру направит жалобу потерпевший. Возможна даже уголовная ответственность за мошенничество.

О других случаях злоупотребления сертификатами сообщают жители Череповца (Вологодская область). Некоторые семьи сталкиваются с тем, что с сертификата сразу после заключения договора списывают деньги за весь модуль программы.

Как объяснили специалисты Регионального модельного центра, это неправомерно. Если договор расторгнут, на сертификат возвращается сумма, которая рассчитывается исходя из оставшихся месяцев. То есть ребенок может менять кружки в течение года. Единственное уточнение: перерыв между занятиями не может быть больше месяца, иначе сертификат заблокируется до конца года.

Чтобы избежать манипуляций с сертификатом дополнительного образования, эксперты ОНФ советуют никому не доверять свой логин и пароль от личного кабинета.

«Любое нововведение сопряжено со сложностями. Приписки и манипуляции с бюджетными средствами в области дополнительного образования были и раньше, но их невозможно было отследить. Сейчас проблема вскрылась и требует решения. Пока система персонифицированного финансирования внедряется в пилотном режиме в 42 регионах, и эксперты ОНФ собирают сведения о ее недочетах. Очевидно, что механизм нужно дорабатывать с точки зрения безопасности. В 2019 году планируется выпустить приложение, с помощью которого можно контролировать количество средств на сертификате и договоры, заключенные с его использованием», – отметила Духанина.