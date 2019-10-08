Активисты ОНФ в Коми призывают власти Сыктывкара помочь семьям, которые 16 лет мерзнут в муниципальном доме

Активисты Общероссийского народного фронта в Республике Коми обратились к властям Сыктывкара с призывом помочь наконец жителям дома на улице Пихтовой, 14, в поселке Седкыркещ, которые 16 лет замерзают в своих квартирах. За эти годы им не помогли ни многочисленные жалобы, ни судебные решения в пользу жильцов. В доме живут бывшие погорельцы, которые сразу после заселения осенью 2003 г. в новые квартиры поняли, что попали «из огня да в полымя». Отчаявшись от хождений по инстанциям, они обратились в Народный фронт.

«Люди замерзают уже 16 лет в муниципальном доме. Это беспрецедентный случай, когда власти за такое время ничего не сделали, даже несмотря на решение суда. Народный фронт будет добиваться исправления ситуации. В ближайшее время проведем совещание с администрацией для выработки дорожной карты дальнейших действий», – сообщила член регионального штаба ОНФ в Коми, модератор тематической площадки «Жилье и городская среда» Валентина Анфилатова.

В засушливое лето в 2001 г. в Седкыркеще случился большой пожар: сгорело сразу несколько домов, люди остались без крова. Для погорельцев построили три многоквартирных двухэтажных деревянных дома и сдали их в торжественной обстановке с разрезанием красной ленточки и участием властей. Но оказалось, что самый большой дом – №14 по ул. Пихтовой, рассчитанный на 16 семей, фактически непригоден для проживания.

«Как только вселились в октябре 2003 г., не выдержали от холода буквально и четырех дней. Бежали оттуда всей семьей так, что только пятки сверкали. У нас две дочки в школу ходили, когда случился пожар. А сейчас дочки уже взрослые – сами мамы с детьми, а мы все так же скитаемся», – рассказала Мария Першенкова.

Большая семья Першенковых прописана в доме на Пихтовой, где они продолжают оплачивать коммунальные услуги. Но живут у родственников. При этом старшие Першенковы обитают в летнем домике без удобств, зато с печкой. Главное – тепло, пояснили они.

Другие жители дома рассказали, что не у всех есть возможность проживать у родных, тем более снимать жилье. Люди спасаются элекрообогревателями. «Без этого зимой температура в квартирах – минусовая. Из-за того, что жжем электричество, зимой получаем по 11 тысяч рублей начислений в месяц», – сообщила Антонина Денисова.

Люди с самого начала жаловались во все инстанции. Дело дошло до суда. В сентябре 2012 г. по иску жильцов городской суд вынес решение в отношении администрации Сыктывкара. В документе представлены результаты экспертиз, которые говорят о массе строительных нарушений, в том числе о неправильно смонтированной системе отопления. Суд обязал администрацию городского округа провести ремонтные работы по утеплению всего дома и полностью реконструировать отопительные коммуникации.

Власти Сыктывкара на основании решения суда приняли различные документы, в том числе постановление и план мероприятий. Но в итоге ничего не сделали.

Руководитель администрации поселка Седкыркещ Юрий Пелевин признает тяжесть положения жителей дома. По его словам, округу нужно принять бюджет с расходами на соответствующие работы – финансирование по остаточному принципу не сдвинет вопрос с мертвой точки.