Эксперты ОНФ считают недостаточно эффективным информирование родителей несовершеннолетних детей о курсах по основам детской психологии

Эксперты Общероссийского народного фронта считают недостаточно эффективной работу по информированию родителей несовершеннолетних детей о курсах по основам детской психологии и педагогики. Такой вывод общественники сделали, проанализировав доклады руководителей 71 региона о ходе выполнения поручения президента страны об организации таких курсов. Информация о проводимых мероприятиях представлена в докладах в неполном объеме, в связи с этим эксперты ОНФ выработали рекомендации.

Мониторинг ОНФ выявил, что поиск информации о курсах и методических материалах, размещенных на сайтах образовательных организаций, усложняет ряд причин: данные непросто найти, они устарели или закрыты для незарегистрированных пользователей. Так, в докладе, представленном органами исполнительной власти Курганской области, говорится, что обучающие видеокурсы размещены на портале «Система электронного обучения ГАОУ ДПО ИРОСТ», но доступ к материалам открыт только для зарегистрированных пользователей.

А в докладе властей Московской области указано, что с января 2017 по июнь 2019 г. на базе открытой консультационно-образовательной площадки «Академия родительства» Московского государственного областного университета проведено 26 вебинаров для родителей по основам детской психологии и педагогике. Между тем на портале вуза размещена информация только об одном вебинаре, состоявшемся в феврале 2018 г.

По мнению экспертов ОНФ, необходимо упростить поиск и обеспечить открытый доступ к информации по образовательным курсам. Например, размещать материалы в отдельных вкладках с пометкой «для родителей».

В большинстве докладов отсутствует какая-либо информация о мероприятиях по информированию родителей о курсах по детской психологии: 60 субъектов не представили данные об организации информационных кампаний и методах привлечения целевой аудитории. Среди них Ивановская область, Республика Коми, Севастополь, Карачаево-Черкесская Республика, Нижегородская область, Тюменская область, Чукотский автономный округ, Омская область, Ростовская область, Республика Алтай, Калининградская область.

На основе докладов не представляется возможным сделать вывод и о степени реализации поручения президента, так как не приведены данные об используемых форматах обучения, наличии или отсутствии методических материалов, разработке программ повышения квалификации лекторов, численности слушателей курсов, распределении их по образовательным программам, количестве часов обучения.

В частности, обучение родителей и законных представителей несовершеннолетних детей может проводиться в разных форматах (курсы, тематические родительские собрания, лекции, консультации, тренинги, семинары и пр.) и формах (очно, заочно, дистанционно). В докладах глав некоторых субъектов, в частности Астраханской области, Северной Осетии, Хабаровского края, Камчатского края и других, отсутствует информация о форматах проводимых образовательных мероприятий.

В докладах органов исполнительной власти 12 субъектов РФ (Владимирская область, Костромская область, Кабардино-Балкария, Алтайский край, Еврейская автономная область, Вологодская область, Кировская область, Хабаровский край, Ингушетия, Тверская область, Северная Осетия, Иркутская область) не приведены данные о численности слушателей курсов, распределении их по программам обучения и количеству учебных часов.

В отчетах руководителей 54 регионов нет информации об организации обратной связи с родителями (законными представителями) несовершеннолетних детей для обсуждения программы обучения. Главы 59 субъектов не предоставили сведения о возможности получения слушателями документа об успешном прохождении курсов.

В Костромской, Владимирской, Кировской, Тюменской областях и ряде других регионов акцент сделан исключительно на повышении квалификации педагогов, подготовке тьюторов для взаимодействия с родителями для обеспечения текущей деятельности образовательной организации, обратили внимание эксперты ОНФ. А в региональном бюджете Республики Башкортостан до сих пор не заложено финансирование на организацию курсов по детской психологии, и мероприятия по просвещению родителей, соответственно, проводятся на платной основе.

Учитывая результаты мониторинга, эксперты ОНФ рекомендуют включать в последующие доклады сведения об информировании и привлечении родителей несовершеннолетних детей к обучению на курсах, форматах мероприятий, категории слушателей, доступности курсов по финансовому признаку (бесплатные, с частичной оплатой, платные), доступности методических материалов. Отчеты органов исполнительной власти также должны содержать информацию о квалификации педагогов, привлекаемых к обучению родителей, гибкости, актуальности и эффективности курсов (например, рост или снижение количества подростков, состоящих на профилактическом учете), проблемных вопросах в части реализации поручения.

«Общероссийский народный фронт считает необходимым оставить на контроле исполнение органами исполнительной власти субъектов РФ поручения президента страны об организации курсов для родителей (законных представителей) несовершеннолетних детей по основам детской психологии и педагогики, – заявила сопредседатель Центрального штаба ОНФ, руководитель образовательного центра «Сириус», член президиума Совета при президенте РФ по науке и образованию Елена Шмелева. – Кроме того, ОНФ направит в Министерство просвещения дополнительные предложения по созданию региональных вкладок с возможностью размещения информации по каждому субъекту РФ на федеральном портале информационно-просветительской поддержки родителей школьников, который будет запущен до 1 декабря 2019 года в рамках федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» национального проекта «Образование».