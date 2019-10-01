«Молодежка ОНФ» в Коми приняла участие в организации первого в республике фестиваля скандинавской ходьбы

Представители команды «Молодежки ОНФ» в Республике Коми приняли участие в организации первого в регионе фестиваля скандинавской ходьбы, прошедшего в Сыктывкаре в честь Всемирного дня сердца и Международного дня пожилых людей.

Первый в Коми фестиваль скандинавской ходьбы прошел в Парке культуры и отдыха имени Мичурина на базе муниципального автономного учреждения «Спортивная школа «Северная Олимпия». Участники команды «Молодежки ОНФ» провели для посетителей фестиваля большую информационную работу. Молодые люди рассказали о пользе скандинавской ходьбы и здорового образа жизни. Общественники отметили, что реализуют в регионе проект ОНФ «Связь поколений», и скандинавская ходьба наилучшим образом способствует развитию этой идеи.

«Праздник по-настоящему удался. В нем приняли участие дети, молодежь, взрослые, пожилые люди, ветераны. Все чувствовали единение, поддержку организаторов и друг друга – фестиваль воочию осуществил связь поколений. «Молодежка ОНФ» будет дальше поддерживать и развивать такие мероприятия», – отметил координатор команды «Молодежки ОНФ» в Республике Коми Кирилл Обрезков.

На фестивале работало несколько площадок, где каждый мог проверить свое здоровье: измерить давление, вес, пройти исследование дыхательной системы организма. Перед преодолением дистанции организаторы провели зажигательную разминку и мастер-класс по скандинавской ходьбе. Специалисты рассказали и показали тонкости техники ходьбы: как нужно держать палки, как правильно располагать тело и многое другое.

Для новичков организаторы рекомендовали один круг длиной около километра, для любителей – два, а для опытных ходоков – три круга. Завершился фестиваль вручением участникам мероприятия наградной атрибутики и воздушных шаров.

«Всего в первом фестивале скандинавской ходьбы в республике Коми приняли участие более 100 человек. Считаем, что это только начало. Фестиваль будет поводиться каждый год», – добавил Обрезков.

Ранее в рамках проекта «Связь поколений» участники команды «Молодежки ОНФ» в Коми научили сыктывкарских пенсионеров и людей с инвалидностью изготавливать сувениры из фоамирана – пластичного декоративного материала, применяемого в различных видах рукоделия, инициировали в школах региона акцию «Генеалогическое дерево» и организовали для детей села Выльгорт Сыктывдинского района программу «Как учились в старину».