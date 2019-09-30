ОНФ в Коми: присоединяйтесь к проекту «Расскажи бабушке» — подарите заботу близким!

В Республике Коми стартовал всероссийский проект «Расскажи бабушке», который реализуется при поддержке Общероссийского народного фронта.

Люди старшего поколения — самая уязвимая категория населения. В своей работе общественники чаще всего сталкиваются с нарушением прав именно пожилых людей. Они нуждаются в нашей заботе. Кампания «Расскажи бабушке» стартует для того, чтобы через связь поколений защитить наших близких от мошенников.

Суть проекта в том, чтобы дети и внуки, пользуясь своими смартфонами и компьютерами, делились с людьми старшего поколения контентом, который в доступной и понятной форме объясняет основные правила финансовой безопасности. 1 октября ежегодно отмечается Международный день пожилых людей. Участник проекта решили таким образом отметить этот праздник и подарить нашим мамам и папам, бабушкам и дедушкам заботу их родных и близких.

Общественники приглашают всех оказать поддержку проекту — чтобы как можно больше человек смогли вооружить своих старших родственников необходимыми знаниями. На сайте telltogranny.ru размещено несколько простых инструкций — в виде текстов, аудиозаписей и видеороликов. Любой желающий может показать их своим родственникам и поделиться ими на страницах в соцсетях.