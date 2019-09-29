ОНФ в Коми предлагает направлять средства материнского капитала на оплату частных детских садов

Рассмотреть возможность за счет материнского капитала оплачивать частные детские сады, создаваемые индивидуальными предпринимателями, наладить медицинское облуживание детей в частных дошкольных организациях и расширить поддержку негосударственной образовательной сферы. Такие предложения прозвучали на круглом столе тематической площадки ОНФ «Демография» в Республике Коми.

В совещании приняли участие эксперты, врачи, представители частных детских садов, органов региональной и муниципальных властей, депутаты Госсовета региона. Предложения, выработанные участниками круглого стола, направлены в органы республиканской и муниципальной власти, а также депутатам Госдумы.

«Поддержка и развитие частных детских садов – выгодны и для государства, и муниципалитетов. Меры поддержки в решении острых вопросов, возникающих в этой сфере, очень важны, ведь в итоге это помощь семьям с детьми, это решение вопросов демографии», – подчеркнул председатель комитета по социальной политике Госсовета Республики Коми Сергей Артеев.

Ранее в региональное отделение ОНФ обратилась молодая мама Елена Шкель, она рассказала о судебной тяжбе с отделением Пенсионного фонда РФ по Коми, которое отказалось перечислять средства материнского капитала за посещение ее ребенком частного детского сада. Свой отказ в фонде обосновали тем, что услугу оказывает не организация, а индивидуальный предприниматель. Ведь согласно законодательству маткапитал нельзя направить на оплату образовательных услуг или содержание ребенка в детском саду, если данные услуги оказывает индивидуальный предприниматель. Средства материнского капитала могут быть направлены только организациям. Тем не менее Верховный суд Коми, в который обратилась женщина, обязал Пенсионный фонд перечислить средства, но организация по оказанию социально значимых госуслуг продолжила спор в следующей судебной инстанции.

По мнению экспертов ОНФ в Коми, такая ситуация ставит в неравные условия как семьи, которым положен материнский капитал и которые хотят воспользоваться услугами негосударственного образования, так и частные детские сады.

«Эта ситуация не только затрагивает права семей, но и существенно влияет на развитие частного сектора дошкольного образования, ведь абсолютное большинство частных детских садов в регионе – это индивидуальное предпринимательство. Мы направили обращение эксперту ОНФ, депутату Госдумы Ольге Савастьяновой, чтобы этот вопрос был рассмотрен на федеральном уровне и были устранены препятствия в распоряжении средствами материнского капитала на образование ребенка», – пояснила член регионального штаба ОНФ в Республике Коми Елена Иванова.

Еще один вопрос, который обсудили участники круглого стола, – медицинское облуживание детей в частных дошкольных организациях. Исполняющая обязанности главного врача Сыктывкарской детской поликлиники №3 Надежда Каракозова сообщила, что учреждение открыто для диалога в решении всех вопросов. И по итогам совещания эксперты ОНФ направили предложение минздраву Коми об установлении обратной связи поликлиник с частными детскими садами на территории всего региона.

Заместитель министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми Руслан Ибрагимов сообщил, что уже осенью 2019 г. регион запустит проект выделения грантов частным детским садам в размере 30 тыс. руб. за одно место для ребенка. Кроме того, субъект подал заявку на участие в федеральном конкурсе по нацпроекту «Демография» – это еще 123 тыс. руб. за одно место. В перспективе за счет этой поддержки можно будет стремиться к снижению стоимости услуг частных детских садов, подчеркнул представитель министерства.