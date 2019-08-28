Активисты ОНФ в Коми попросили власти принять меры для ликвидации крупной свалки в Сыктывкаре

Активисты Общероссийского народного фронта в Республике Коми организовали субботник, чтобы убрать свалку в районе дома № 131/6 на Октябрьском проспекте в Сыктывкаре. Мероприятие прошло в рамках проекта ОНФ «Генеральная уборка». Общественники также обратились в администрацию Сыктывкара и региональное управление Роспотребнадзора с просьбой принять меры для уборки еще одной крупной несанкционированной свалки в этом же районе.

«Информацию о проведении субботника активисты распространили в социальных сетях. Откликнулись не так много граждан, но важно то, что некоторые пришли с детьми. Ведь экологическое воспитание, особенно среди подрастающего поколения – это не менее важная составляющая работы по сохранению природы и среды обитания человека», — отметил эксперт проекта ОНФ «Генеральная уборка» в Коми, общественный экологический инспектор Александр Чепурко.

Участники экологической акции собрали более 500 кг мусора. Около 200 кг пластика и макулатуры они сдали в специализированное предприятие «Переработка вторичного сырья», техника которого по договоренности подъехала к завершению субботника. Остальной мусор на полигон твердых коммунальных отходов помогли отправить сотрудники близлежащего предприятия.

Однако нерешенной осталась еще одна «мусорная» проблема, с которой одним лишь субботником не справиться. Дело в том, что недалеко расположена крупная свалка отходов, которые частично засыпаны песком и землей, а частично сброшены в близлежащий овраг. ОНФ в Коми еще в 2017 г. обращался в администрацию Сыктывкара по поводу ликвидации этой свалки, которая расположена на частной территории. После этого мэрия приняла меры: обязала собственника убрать свалку. Но, как сейчас выяснилось, свалка до сих пор на месте.

«Данная серьезная проблема должна решаться, так как оставлять отходы нельзя, – это приведет к загрязнению почвы и подземных вод на долгие годы», — отметил Чепурко.

Региональное отделение ОНФ в Коми повторно направило обращение в администрацию Сыктывкара, а также в управление Роспотребнадзора по региону, чтобы мусорный объект был ликвидирован, а виновные привлечены к ответственности. Общественники продолжат экологический мониторинг в регионе в рамках проекта ОНФ «Генеральная уборка».