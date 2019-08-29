Видеоролики акции ОНФ «Дети – детям» о переживших трудности подростках набрали более 1 млн просмотров

Опубликованные в социальных сетях видеоролики акции Общероссийского народного фронта «Дети – детям», в которых записаны обращения подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию, набрали более 1 млн просмотров. Подавляющая часть аудитории – сверстники героев видеороликов.

Акция ОНФ «Дети – детям» стартовала весной 2019 г. За это время в наиболее популярных у детской аудитории социальных сетях – «ВКонтакте», Instagram, TikTok и YouTube – размещено 11 видеороликов. В них подростки, пережившие трудные ситуации, рассказывают о том, как им помогли занятия любимым делом, вера в себя, и призывают своих сверстников всегда использовать свои возможности и способности.

Так, один из участников акции, Борис Новичихин, в детстве потерявший родителей, решил посвятить жизнь помощи другим: мальчик учится на спасателя, участвует в волонтерских акциях, помогает детям и пожилым людям. Нестор Смышляев, инвалид по зрению, с детства мечтал играть на рояле. Сегодня он является лауреатом многочисленных международных конкурсов и фестивалей джазовой музыки.

Большой отклик вызвала история Анны Абрамовой, полностью лишившейся волос из-за аутоиммунного заболевания – алопеции. Девочка долго стеснялась своей внешности, над ней смеялись одноклассники, и она была вынуждена носить парик, что приводило к постоянным головным болям. Ане помогли ее увлечения – она занимается рисованием, фотографией, делает эскизы костюмов и участвует в их изготовлении. Во время одного из своих дефиле девочка сняла накладные волосы прямо на подиуме, и этот момент стал для нее поворотным. Больше она не носит парик и не боится отличаться от других.

Своей историей поделился и Кирилл Пигарев. Как-то он и его друзья решили пошутить над рабочими и спрятали приготовленные для посадки кустарники. Невинная шалость обернулась большими неприятностями: растения погибли, шутников определили по камерам, а поскольку кусты оказались дорогими, возбудили уголовное дело. Родители мальчика возместили ущерб, и теперь он уверен: прежде чем совершить какой-то поступок, нужно дважды подумать.

«Для нас очень ценно, что видеоролики находят такой живой отклик у детской аудитории. Их смотрят ребята, столкнувшиеся с теми же проблемами, что и наши герои. Как справиться со своими переживаниями, как не потерять веру в собственные силы и способности, когда перед тобой встает, казалось бы, непреодолимая преграда, подчас неразрешимая задача не только для ребенка, но и для взрослого», – сказала координатор проекта ОНФ «Равные возможности – детям», заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Любовь Духанина.

Она отметила, что подросткам сегодня не хватает общения со взрослыми для обсуждения своих проблем. Такое мнение в ходе опроса более 2,5 тыс. учащихся школ от 13 до 18 лет, проведенного Общероссийским народным фронтом и фондом «Национальные ресурсы образования» в декабре 2018 г., выразили 16% детей (в 2017 г. показатель составлял 13%). А родители школьников во время опроса в первой половине 2019 г. отметили нехватку в учебных заведениях специалистов, способных помочь ребенку преодолеть кризисную ситуацию. Из более чем 2,5 тыс. опрошенных 44% указали, что таким человеком может быть классный руководитель, 19% – один из учителей, 16% – большинство педагогов, 14% – психолог.

«Опросы ОНФ показывают, что больше половины подростков используют социальные сети более девяти раз в день. Не остаются равнодушными ребята и к нашим видеороликам: комментируют, делаю репосты. Иногда дети пишут комментарии, в которых сквозит недоверие, скепсис, но за определенной долей детского цинизма чаще всего скрыто желание разобраться в проблеме, понять свое отношение к ней, увидеть свои горизонты. В таких случаях наши эксперты всегда вступают в диалог, отвечают на вопросы ребят, втягивают их в обсуждение. Наша цель – чтобы каждый ребенок был услышанным, понятым и имел все возможности для реализации своих прав и интересов», – заключила Духанина.