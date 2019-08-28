ОНФ выявил отставание в сроках исполнения мероприятий нацпрограммы «Цифровая экономика»

Эксперты Общероссийского народного фронта выявили отставание в сроках исполнения мероприятий, вошедших в паспорт национальной программы «Цифровая экономика». Общественники отметили, что промедление на несколько месяцев может привести к технологическому отставанию страны на несколько лет, и предложили выносить инициативы по развитию цифровой экономики на публичное обсуждение.

Паспорт национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» был утвержден по итогам заседания президиума совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам 24 декабря 2018 г. В 2019 г. в него были внесены изменения, и 4 июня был утвержден новый документ. К концу лета часть мероприятий национальной программы уже должна быть исполнена. ОНФ выявил, какие из них не были реализованы вовремя.

Так, к 30 июня должны были быть разработаны и утверждены дорожные карты по развитию сквозных цифровых технологий с учетом потребностей ведущих компаний в области цифровой экономики. К сквозным технологиям относят большие данные, искусственный интеллект, квантовые технологии, промышленный интернет, технологии беспроводных связей, виртуальных и дополненных реальностей. Дорожные карты, согласно паспорту нацпрограммы, необходимо ежегодно актуализировать до 2024 г. включительно.

Однако к установленному сроку ни одна из девяти запланированных дорожных карт не была утверждена. Только 1 августа были утверждены шесть дорожных карт по направлениям: «Технологии виртуальной и дополненной реальностей», «Системы распределенного реестра», «Квантовые технологии», «Робототехника и сенсорика», «Новые производственные технологии», «Нейротехнологии и искусственный интеллект». До конца лета Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России собирается утвердить еще одну дорожную карту – «Технологии беспроводной связи», которая пока находится на доработке. По направлениям «Большие данные» и «Промышленный интернет» планы развития пока не сформированы.

К этому же сроку – 30 июня – было запланировано утверждение комплекса мероприятий по стимулированию создания и реализации программ и проектов по цифровой трансформации организаций с применением сквозных цифровых технологий. Однако соответствующий документ только в августе вынесут на рассмотрение президиума правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности. Все это время он проходил этап рассмотрения федеральными органами власти, госкорпорациями и компаниями с государственным участием.

Перечень перспективных информационных технологий, в том числе в области информационной безопасности для их инвестиционной поддержки, должен был быть определен до 31 марта 2019 г. Но его до сих пор нет, поскольку в 2018 г. не удалось провести комплексный анализ мировых тенденций и долгосрочный прогноз развития технологий в области информационной безопасности. Проведение данного исследования мировых тенденций было выставлено на конкурс от имени АНО «Центр компетенций по импортозамещению в сфере информационно-коммуникационных технологий». Победителем открытого конкурса с заявкой на 4 млн 700 тыс. руб. было признано ФГУП «НИИР», что подтверждается протоколом от 25 октября 2018 г. Но приемочная комиссия признала результаты неудовлетворительными, средства были возвращены в бюджет. Следующая попытка проанализировать мировые тенденции и составить прогноз развития технологий в области информационной безопасности будет предпринята до конца этого года. То есть потерян целый год.

Согласно аналитическому отчету Счетной палаты РФ о ходе исполнения федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов за первое полугодие 2019 г., уровень исполнения расходов на реализацию нацпроекта «Цифровая экономика Российской Федерации» является самым низким из всех. Из-за не проведенных в срок подготовительных работ уже остались заблокированы 37% выделенных на реализацию нацпроекта средств.

Эксперты ОНФ отмечают, что в 2018-2019 гг. в рамках национальной программы «Цифровая экономика» должны были быть проведены мероприятия, которые создают базу, до появления которой цифровая экономика будет пребывать в состоянии стагнации. В условиях быстрого развития цифровых технологий промедление даже на пару месяцев означает отставание страны на несколько лет.

«Несмотря на всестороннее стимулирование очевидно перспективной цифровой экономики сама экосистема застопорилась. Термин «цифровая экономика» пока еще не скомпрометирован, но компании уже дезориентированы относительно своего места в этой экосистеме. Главное, что ситуацию еще можно исправить. ОНФ настаивает на публичном обсуждении всех инициатив, дорожных карт, перечней, готовящихся стандартов, над которыми работает Минкомсвязи. Мы готовы привлекать экспертов из разных отраслей для обсуждения проектов документов, которые будут регулировать сферу цифровой экономики. Кроме того, необходимо максимально ускорить разработку основополагающих документов: если сейчас допустить хоть сколько-нибудь ощутимый технологический разрыв, то в 2024 году это будет настолько глобальное отставание, что потребуются несопоставимо большие усилия и затраты. Еще одна проблема заключается в том, что сегодня гражданину России непонятна суть нацпроекта и то, как он в конечном счете повлияет на качество его жизни. Причина этого – отсутствие просветительской работы с широкими слоями населения. Мы не видим стройной концепции донесения до россиян информации о тех бонусах, которые они получат благодаря цифровизации всего и вся. С гражданами нужно говорить на одном языке и объяснять, что благодаря цифровизации экономики и социального сектора вырастет качество жизни людей», – отметил член Центрального штаба ОНФ, директор Российской ассоциации электронных коммуникаций Сергей Плуготаренко.