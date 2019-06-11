ОНФ подготовит предложения для создания бесплатного online-сервиса по повышению цифровой грамотности россиян

Организаторы образовательной акции «Digital диктант» обсудили ее итоги и перспективы на площадке ОНФ, который стал партнером мероприятия. Участники обсуждения решили, что эту акцию нужно продолжать и проводить ее чаще. Как отметили эксперты ОНФ, она не только позволила выяснить уровень цифровой, компьютерной грамотности граждан, но и поможет оценить – качественно ли выполняются задачи нацпроекта «Цифровая экономика».

Добиться всеобщей цифровой грамотности – дело общенациональной важности, о чем не раз говорил президент России, лидер ОНФ Владимир Путин. Этой задаче посвящен один из федеральных проектов в рамках нацпроекта по цифровой экономике. И ее выполнение контролирует Народный фронт.

ОНФ поддержал идею провести всероссийскую акцию «Digital диктант», став ее партнером. Она позволила выяснить реальный уровень цифровых знаний, которыми владеют российские пользователи интернета, социальных сетей, компьютеров и различных гаджетов. Организаторами мероприятия выступили Региональный общественный центр интернет-технологий (РОЦИТ), Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК) и компания Microsoft.

Активисты ОНФ в своих регионах помогли провести диктант, распространяли информацию в СМИ и соцсетях, подключали к участию школы и вузы, а также проверили собственные цифровые знания. Самыми активными и оперативными стали региональные отделения республик Крым и Башкортостан, Ханты-Мансийского автономного округа и Ярославской области.

«Благодарим всех наших партнеров и участников, без них акция не получилась бы такой яркой. И отдельное спасибо ОНФ, который не только поверил в нашу инициативу, но и максимально включился в нее», — отметил директор РОЦИТ Сергей Гребенников.

Член Центрального штаба ОНФ, директор РАЭК Сергей Плуготаренко подчеркнул, что интернет-экономика сегодня развивается быстрыми темпами. Растет число доменов, пользователей и среднее время, которое человек проводит в глобальной сети. В таких условиях важно, чтобы граждане умели ориентироваться на ее просторах, знали о правилах кибербезопасности, умели защитить свои данные.

«Донести до граждан информацию и разъяснить, что такое цифровая сфера, как она улучшает качество их жизни и какие открывает перед ними просторы – это одна из задач Народного фронта. И «Digital диктант» помогает с этой задачей справиться», — добавил Плуготаренко.

Эксперты ОНФ озвучили предложения, которые поступили от региональных отделений Народного фронта и призваны сделать акцию эффективнее. Например, предлагается проводить диктант не раз в год, а чаще и по конкретным темам. Потребуется помощь волонтерских организаций, которые могли бы выявить информацию детально. Например, с помощью планшетов опросить на дому пожилых граждан, инвалидов и другие маломобильные группы населения. Предлагается активно внедрять мероприятия по цифровой грамотности и в школах – но не в виде дополнительных уроков, а в игровой форме, которая увлечет детей, а также организовывать соревнования, олимпиады. Кроме того, поступило предложение сделать площадкой для проведения диктантов кванториумы (технопарки для детей). В Ивановской области такой кванториум был задействован в этом году.

Нацпроект требует создать к концу 2019 г. общедоступный бесплатный online-сервис для повышения цифровой грамотности граждан. Поэтому эксперты ОНФ соберут и подготовят предложения по созданию такого ресурса – что именно должно в него входить. Данный сервис должен стать своеобразным учебником и для его создания очень важны результаты диктанта.

«Digital Диктант» будет для ОНФ инструментом мониторинга – насколько качественно реализуется нацпроект «Цифровая экономика», эффективны ли мероприятия, проводимые в регионах в его рамках. – отметила руководитель экспертного департамента Исполкома ОНФ Любовь Солдаткина. – Вместе с организаторами акции мы проработаем, как расширить ее аудиторию, привлечь к ней как можно большее число людей».

«Digital Диктант» проводился с 18 по 24 мая, не только в России, но и в Белоруссии, Казахстане. В нем приняли участие почти 40 тыс. человек, но интерес проявили больше сотни тысяч (не все прошли тест до конца). Средний балл участников – 7,15 из 10 возможных, максимальный набрали 304 человека. В группе взрослых (старше 18 лет) средняя оценка почти на балл выше, чем у подростков (14-17 лет). Самыми сложными для отвечавших были вопросы по цифровой безопасности. Только 37% участников показали высокий уровень знаний в этой сфере. У подростков больше всего трудностей вызвали темы защиты персональных данных и культуры взаимодействия в социальных сетях. Самыми «грамотными» оказались жители Санкт-Петербурга, Республики Алтай, Костромской, Омской и Ярославской областей.