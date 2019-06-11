ОНФ представил интерактивную карту бесплатных кружков

Сегодня на пресс-конференции в ТАСС эксперты проекта ОНФ «Равные возможности – детям» презентовали интерактивную карту бесплатных кружков, созданную волонтерами. С марта 2017 г. активисты проекта открыли более 800 кружков, в которых занимаются 38 543 ребенка, 2500 из которых – это дети с особенностями здоровья.

Добровольцы проводят занятия по самым разным направлениям – спорт, творчество, наука, конструирование, работа с животными, социальные проекты. Доступными стали достаточно затратные для родителей направления: робототехника, 3D-моделирование, анимация и реабилитация детей с ограниченным возможностями здоровья. Многие волонтеры проекта реализуют уникальные программы, привлекающие родителей даже из стран СНГ.

Член Центрального штаба ОНФ, координатор проекта ОНФ «Равные возможности – детям» Любовь Духанинаотметила, что все эти кружки представлены на интерактивной карте, размещенной на сайте проекта возможности.дети. Она дает информацию о том, какие бесплатные кружки есть в регионе, о периодичности занятий, месте проведения и волонтерах-организаторах.

«Мы создали карту кружков, открытых волонтерами проекта. Здесь можно более подробно узнать не только о содержании образовательной программы, но и про того человека, к которому ребенок будет ходить заниматься. Волонтеры размещают фотографии со своих занятий, так что можно легко понять, насколько интересна та или иная программа. На карте высвечиваются места активности по каждому направлению, которое выберет человек, будь то рисование, танцы или что-то другое. Этот навигатор дополнительного образования будет очень удобен для наших родителей», – заявила Духанина.

Посетители смогут поставить оценку выбранному кружку и прямо через карту подать заявку на открытие собственной секции, курсов, серии мастер-классов, заполнив специальную форму. Эксперты оказывают консультационную и организационную поддержку всем волонтерам проекта.

«Есть волонтеры, которые думают к нам присоединиться, но сомневаются, что у них все получится. Когда они видят, что у проекта существует большая команда и есть возможность проконсультироваться, обменяться опытом, то ребята более уверенно начинают работать и создавать свои собственные кружки. Число таких секций постоянно растет», – добавила Духанина.

Эксперты проекта ОНФ «Равные возможности – детям» приглашают волонтеров к сотрудничеству. По всем возникающим вопросам можно обращаться по телефону +7 (495) 003-85-53 и на электронную почту fond@nro.center.