Музеи Сыктывдина | Сыктывдин и Генрих Немчинов

Муниципальное учреждение культуры «Сыктывдинское музейное объединение» (Музеи Сыктывдина), созданное в конце декабря 2006 г., включает 3 филиала.

Первый музей в Сыктывдинском районе был открыт в 1986 году в селе Ыб как музей на общественных началах. Основателем музея являлась Александра Александровна Куратова, коренная жительница с. Ыб, краевед, бывший педагог Ыбской средней школы. В 1992 году музей получил статус государственного музея. С 1997 года музей размещается в здании бывшей сельской школы, построенной в 1892 году.

15 июля 1999 года в здании бывшей начальной школы села Выльгорт был открыт Музей истории и культуры Сыктывдинского района. Основателем музея является Заслуженный работник Республики Коми, Почетный гражданин с.Выльгорт и Сыктывдинского района Эмилия Алексеевна Налимова (1937 – 2019). В июне 2017 года Музею истории и культуры Сыктывдинского района присвоено имя его основательницы Эмилии Алексеевны Налимовой.

Первым директором музея являлась Валентина Валентиновна Чередова (1999-2001 гг.).

В 2004 году в поселке Нювчим открылся дом-музей Прометея Ионовича Чисталева. В 2010 году дом – музей закрылся, а в 2019 году он вновь открыл свои двери. С 2020 года является филиалом учреждения.

Первым директором Сыктывдинского музейного объединения являлся Николай Модестович Игнатов (2006-2011 гг.). С 2016 года по настоящее время директор — Владимир Николаевич Муравьёв.