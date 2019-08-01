Эксперты ОНФ просят Минстрой рекомендовать регионам внедрить упрощенный порядок предоставления льгот на капремонт

По инициативе регионального отделения ОНФ в Саратовской областной думе создали рабочую группу, которая займется изменением порядка предоставления гражданам льгот на капремонт. Пенсионеры и инвалиды жалуются, что им приходится сначала полностью оплачивать взносы, а затем долго оформлять возврат средств. Это системная проблема, и встречается она во многих регионах. Эксперты Народного фронта предлагают автоматически учитывать льготы при выставлении платежки. Такая практика уже успешно применяется в нескольких субъектах России.

Сопредседатель регионального штаба ОНФ в Саратовской области, член Совета Федерации Людмила Боковапредложила внести изменения в нормативно-правовые акты области, которые введут прямой расчет с Фондом капитального ремонта. Это позволит автоматически учитывать льготы при выставлении платежки.

«Пенсионеры и инвалиды жалуются, что, несмотря на статус льготников, им приходится сначала в стопроцентном объеме оплачивать взносы на капитальный ремонт, а затем, пройдя по кабинетам и разным учреждениям, оформлять возврат средств. Это неэффективный и обременительный для людей пенсионного возраста подход. Он искажает саму суть государственной поддержки», – отметила Бокова.

На ее взгляд, это просчет в региональном законодательстве, который имеет признаки коррупционной составляющей: «При таком порядке с льготника взимается комиссия за оплату взноса, которую ему никто не возвращает. Комиссионные сборы вообще не должны расцениваться как доходная составляющая».

С просьбой разобраться в этом вопросе сенатор обратилась к прокурору Саратовской области Сергею Филипенко.

«Это системная проблема, она встречается во многих регионах, – сообщила член Центрального штаба ОНФ, модератор тематической площадки «Жилье и городская среда» Светлана Калинина. – Такая ситуация складывается из-за того, что порядок предоставления компенсаций на федеральном уровне не регламентируется, решение этого вопроса отдали субъектам РФ. И некоторые вполне успешно с ним разобрались».

Например, в Санкт-Петербурге денежную компенсацию перечисляют льготникам через отделения «Почты России» или банки ежемесячно до наступления срока внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги.

А учреждения соцзащиты Пермского края с 1 марта 2018 г. начали принимать заявления от льготников, которые хотят, чтобы компенсацию взносов на капремонт им учитывали в платежных документах. Теперь платежки приходят к жителям региона уже с учетом компенсации.

«Мы просим Минстрой России рекомендовать регионам внедрить у себя лучшие практики и рассчитывать размер платежа за капитальный ремонт сразу с учетом компенсации. Так как речь идет о людях преклонного возраста, маломобильных гражданах, ОНФ также просит минимизировать количество документов, которые надо предоставить для начисления компенсаций, рекомендовать фондам капремонта делать запросы необходимой информации самостоятельно или принимать ее в электронном виде», – сообщила Калинина.