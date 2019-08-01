После обращения ОНФ в Республике Коми в администрацию Сыктывкара завершен капитальный ремонт участка дороги

В Сыктывкаре после критики экспертов проекта Общероссийского народного фронта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» в Республике Коми завершен затянувшийся капитальный ремонт участка дороги на улице Кирова в районе парка культуры и отдыха. ОНФ в Коми держит на особом контроле реализацию проекта в регионе.

Ремонт участка дороги на улице Кирова должны были завершить до 12 июня 2019 г. Однако сроки сдачи затянулись. На момент общественной проверки 26 июня строителей на месте не было вовсе. Активисты ОНФ в Коми обратились в администрацию города, после чего ремонт был возобновлен и успешно завершен.

Новый мониторинг показал и другие позитивные изменения. Так, почти завершен ремонт самой «убитой» в Сыктывкаре дороги на улице Станционной. В ходе одного из рейдов общественники увидели, как рейсовый автобус с пассажирами с трудом передвигается по дороге через глубокие воронки. Дорога ведет к больничному комплексу — республиканской клинической больнице, детской клинической больнице, кардиологическому диспансеру. Сейчас эта трасса преобразилась.

Мониторинг также показал, что почти закончены работы на улице Чернова в центре Сыктывкара. Долгие годы проезжая часть здесь была испещрена ямами и трещинами, из года в год дорогу «латали». Летом 2018 г. активисты ОНФ в ходе очередного рейда зафиксировали на улице Чернова выбитый асфальт и глубокие ямы после только что проведенного ямочного ремонта. Сейчас дорога надлежащим образом отремонтирована. Замечаний к качеству у общественников не возникло. Идет завершающая стадия работ, в ближайшее время улица Чернова будет полностью открыта для движения автотранспорта.

Всего в Сыктывкаре в 2019 г. по национальному проекту отремонтируют 24 дороги, протяженностью более 30 км. Почти все эти участки отмечены на интерактивном ресурсе ОНФ «Карта убитых дорог». Общая сумма вложений составит более 446 млн руб., из них более 397 млн – средства федерального бюджета.

«Важно, что проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» реализовывается не только в Сыктывкаре, но и в регионе в целом. Главное, что необходимо – своевременность работ, качество ремонта, эффективное использование бюджетных средств. Активисты Народного фонта продолжат осуществлять контроль за этим», — сказал член регионального штаба ОНФ Павел Поташов.