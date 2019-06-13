Развожаев и Радионова вручили активистам ОНФ удостоверения общественных экологических инспекторов

Руководитель Исполкома ОНФ Михаил Развожаев и руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) Светлана Радионова подписали соглашение о взаимодействии. Также они вручили удостоверения общественным экологическим инспекторам, которые успешно прошли обучение на площадке ОНФ. Экоинспекторами стали 129 участников команды «Молодежки ОНФ».

В соглашении прописаны меры системного взаимодействия между ведомством и гражданскими активистами в области охраны окружающей среды.

«Для Народного фронта очень важно, что мы сегодня подписали соглашение с Росприроднадзором. Это говорит о серьезности наших совместных намерений. Одно дело – просто обучить общественников, фиксировать нарушения, другое дело – чтобы люди были профессионально подготовленными, чтобы те нарушения, которые они фиксируют, отрабатывались службой на серьезном уровне. Важно, чтобы те обращения и сигналы, которые поступают от наших инспекторов в Росприроднадзор, помогали и приводили к результату, к улучшению экологической обстановки», – заявил Развожаев.

Радионова особо отметила, что общественными экологическими инспекторами стали представители молодежи. Она выразила надежду на то, что они внесут свой вклад в дело общественного контроля за состоянием окружающей среды.

«Мы надеемся на системную работу. Это не одноразовая акция. Надеемся на пополнение инспекторского состава. Наша задача – не только количество, хотя мы очень рады такому количеству людей, которые хотят участвовать в этой работе, но и качество. Мы надеемся на инициативную, неравнодушную молодежь, на людей всех возрастов. Надеемся на тех, кому не все равно», – добавила Радионова.

В феврале 2019 г. в послании Федеральному собранию президент России, лидер Народного фронта Владимир Путин поручил ОНФ обеспечить действенный гражданский контроль в сфере обращения с отходами и опираться в этой работе на общественных экологических инспекторов. О привлечении к экологическому контролю общественных инспекторов говорится и в перечне поручений главы государства, подписанных по итогам послания парламенту.

Уже в апреле после встречи с главой Росприроднадзора, на которой Народный фронт и ведомство договорились о сотрудничестве, Михаил Развожаев заявил, что стороны задействуют профильные вузы для профессиональной подготовки общественных экологических инспекторов. В итоге в первую очередь обучение прошли активисты «Молодежки ОНФ», весной они активно участвовали в контроле за «мусорной реформой» и продолжают это делать. Со 2 по 7 июня 2019 г. в «Школе общественных инспекторов», которая была создана совместно с Росприроднадзором, отучились 192 человека, успешно сдали экзамен и получили удостоверения общественных экологических инспекторов 129 участников команды «Молодежки ОНФ» из разных регионов страны.