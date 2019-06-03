Георгий Антонов из Коми стал лучшим юным чтецом русской прозы в мире

2 июня на Красной площади состоялся суперфинал Конкурса юных чтецов «Живая классика», где экспертное жюри во главе с Натальей Варлей назвало победителей конкурса «Живая классика» 2019 года.

Традиционно выступление чтецов на «Красной площади» это грандиозное представление. В этом году его открыли барабанщики «Краш», которые устроили настоящее стомп-шоу. Ведущий этого года – актер Михаил Полицеймако напомнил собравшимся, что ежегодно в проекте принимают участие 2,5 миллиона школьников из 85 регионов России и 60 стран мира. «Быть ведущим намного легче. Я несколько лет был членом жюри конкурса, помню, какая это колоссальная ответственность».

В мае более 450 детей из России и 58 стран мира собрались в Международном Детском Центре «Артек», где прошли отборочные туры, а также Всероссийский и Международный финалы. На Красную площадь попали всего 11 человек. «Участие в конкурсе – это точка входа в международное читательское сообщество, для которого мы реализуем много других проектов, – комментирует Президент Фонда Конкурса «Живая классика» Марина Смирнова.

В результате сложного отбора, вместо трех финалистов, победителями стали четыре конкурсанта. Одинаковое количество баллов получили Рамазан Билалмагомедов из Дагестана, который прочел отрывок «Триумфальная арка» Эрих Мария Ремарка и Георгий Антонов из Республики Коми, который читал Александра Каневского «Я и моя стая». Второе место по количеству баллов получил Матвей Михайлов из Республики Карелии, с отрывком из рассказа Василия Шукшина «Верую!», а первое место — Михаил Гудков из Красноярского края, читавший «Далекая и близкая сказка» Виктора Астафьева, набрал самое большое количество баллов. Все они получили путевку в лагерь «Живая классика» в Сочи.

В этом году в состав жюри вошли: актер театра и кино Сергей Горобченко, писательница Марина Москвина, актеры Андрей Носков, Ксения Лаврова-Глинка, Елена Захарова, российский журналист, писатель, драматург Андрей Максимов. Жюри возглавила заслуженная артистка России, лауреат Государственной премии, член Союза писателей России Наталья Варлей.

«Я видела, как эти ребята читали в «Артеке», вижу, как они читают сейчас. Кто-то переволновался от того, что такая ответственная площадка, кто-то, напротив, подтянулся и прочитал лучше», – сказала со сцены Наталья Варлей перед тем, как назвать победителей.

Жюри конкурса тоже не остались равнодушными к выступлению суперфиналистов. Российский журналист, писатель, драматург Андрей Максимов отметил, что дети читают не просто хорошо, а «настолько страстно это делают, что душа пылает от счастья».

«Живая классика» произвела на меня большое впечатление. Не только самим участием детей, но и тем, как они друг друга поддерживают, – прокомментировала член жюри Ксения Лаврова-Глинка, – Никто из этих детей не стесняется быть счастливым, быть добрым, быть открытым!»

Член жюри – актер Сергей Горобченко отметил, что, по его мнению, действительные победители в конкурсе – это все мы. «Я уже давно являюсь членом жюри. И мне бесконечно приятно, что я причастен к тому чуду, которое называется «Живая классика». Это проект не только настоящего. Это проект будущего. Ведь дети – это наше будущее, какими будут они, таким будет наше будущее».

Именно поэтому «Живая классика» больше похожа на праздник, а не соревнование. Праздник русского языка, русской литературы, чтения. Все финалисты получили сладкие подарки от московской кондитерской фабрики «Красный Октябрь», отмечающей в этом году свое 170-летие, сертификаты на онлайн-подготовку к ЕГЭ и ОГЭ от проекта УЦ Годограф «80-ballov.ru».

Конкурс «Живая классика» проходит под патронатом Министерства просвещения и с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Генеральный партнер проекта – компания «Норникель», генеральный спонсор конкурса – группа компаний «Просвещение».

Конкурс активно поддерживают федеральные СМИ. Главные информационные партнеры – Радио «Культура», телеканал «Россия – Культура», «Социальный навигатор» (МИА «Россия сегодня»), портал «Год литературы», «Комсомольская правда», «Учительская газета».