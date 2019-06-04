При участии ОНФ в Коми прошел первый региональный журналистский конкурс «Моя семья – мое богатство»

В Сыктывкаре на республиканском Семейном совете подведены итоги первого открытого регионального благотворительного конкурса журналистских работ на тему семьи, материнства, отцовства и детства «Моя семья – мое богатство», организатором которого совместно с региональным Общественным центром законотворческих инициатив стал Общероссийский народный фронт в Республике Коми. Конкурс инициировали эксперты ОНФ на медиафоруме «Местные», прошедшем в республике в мае 2018 г.

Провести конкурс журналистских работ «Моя семья – мое богатство», посвященный сохранению и развитию семейных ценностей, предложила эксперт ОНФ, депутат Госдумы РФ Ольга Савастьянова. По ее словам, в нашем обществе сейчас чрезвычайно сильный запрос на укрепление института семьи, утверждение и распространение семейных ценностей и традиций, положительного опыта семей, и в этом вопросе очень важна заинтересованность средств массовой информации, журналистов, которые всегда поддерживают людей.

«Мы увидели большой интерес к конкурсу со стороны не только журналистского сообщества, но и многих организаций и простых граждан. Поэтому конкурс «Моя семья – мое богатство» будет продолжен, ведь инициативы, направленные на развитие наших традиционных ценностей, нужно поддерживать», – отметила Савастьянова.

Жюри конкурса оценивало работы, созданные журналистами региональных и муниципальных СМИ на русском и коми языках, в период с 15 мая 2018 г. по 15 апреля 2019 г.

В номинации «Семьи связующая нить» победу одержала журналист газеты «Вперед» Наталия Попова (село Айкино) с конкурсной работой «Культурный код коми-зырян».

В номинации «Сила жизни в семье» два победителя: журналист филиала ВГТРК – государственной телерадиокомпании «Коми гор» Галина Ладанова (Сыктывкар) с работой «Шуктомовы» о жизни простой коми-семьи и журналист «Межрегионального интернет-журнала «7×7» новости, мнения, блоги» Максим Поляков (Сыктывкар) с материалом «Узница прошлого. Как судимость 30-летней давности лишила воркутинку Ирину Бондаренко родного внука».

В номинации «Щедрое сердце» также два победителя: журналист газеты «Красная Печора» Анна Поздеева(село Усть-Цильма) с конкурсной работой «Счастье матери в ее детях» и журналист газеты «Парма гор» Марина Дадашова (село Усть-Кулом) с материалом на коми-языке «Ставныс найӧ асланыс» («Все дети свои»).

«Отрадно, что среди победителей – представители «районок». Ведь в условиях рынка, бесплатных рекламных изданий и немалых почтовых расходов они зачастую работают только на энтузиазме. Но именно сельские журналисты доносят до глубинки, где нет интернета, где много пожилых людей и большая безработица, светлое и доброе слово. В том числе благодаря этому живет наше село. И не просто живет, а благодаря энтузиастам, неравнодушным жителям сохраняются и поддерживаются лучшие человеческие качества, сохраняются семейные ценности. Об этом нужно говорить, это нужно показывать. Народный фронт в Коми продолжит это поддерживать», – прокомментировала член регионального штаба ОНФ в Коми, член жюри конкурса «Моя семья – мое богатство» Мария Кузьбожева.