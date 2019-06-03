ОНФ в Коми направил обращение властям о необходимости ремонта гарантийного участка дороги у села Додзь

Эксперты проекта Общероссийского народного фронта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» в Коми направили обращение в государственное учреждение «Управление автомобильных дорог Республики Коми» с просьбой организовать ремонт гарантийного участка региональной трассы Сыктывкар – Усть-Кулом в районе села Додзь. Общественники обнаружили, что на капитально отремонтированной в 2018 г. дороге по осевой линии появилась глубокая трещина длиной в несколько десятков метров.

Сигнал в Народный фронт о трещине на капитально отремонтированном участке региональной трассы направили местные жители. Представители проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» в Коми провели рейд и зафиксировали нарушение.

По мнению экспертов Народного фронта в Коми, характер разрушения говорит о том, что ремонт дороги в 2018 г., возможно, был проведен с технологическими нарушениями или с применением некачественных материалов. Общественники отметили, что откладывать ситуацию с ремонтом на следующий год нельзя, так как в осенне-зимний период по причине перепада температур и неблагоприятного воздействия замерзшей воды асфальтовое покрытие в этом месте может быть окончательно разрушено.

«Участок новый, находится на гарантии. Поэтому обратились в управление автомобильных дорог Республики Коми с предложением срочно принять меры к подрядчику строительства для исправления ситуации в рамках гарантийных обязательств. Также предложили усилить контроль за подрядчиками в период проведения капитального ремонта региональных трасс», – сообщил член регионального штаба ОНФ в Коми Павел Поташов.

Вместе с тем общественники отметили и положительные моменты. Так, отремонтирована региональная трасса – объездная дорога в Сыктывкаре. Ранее ОНФ в Коми на основании жалоб граждан направил предложение в министерство строительства и дорожного хозяйства и управление автомобильных дорог республики с просьбой включить эту дорогу в план ремонта. Весной 2019 г. трасса была отремонтирована.

В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» начался ремонт дорог в Сыктывкаре, в том числе отмеченных на интерактивном ресурсе «Карта убитых дорог» проекта ОНФ. Так, уже капитально отремонтированы улицы Петрозаводская, Южная, Гаражная, в стадии ремонта улицы Печорская, Катаева, Энгельса.

«Главное, чтобы средства на ремонт дорог не были «закопаны», чтобы ремонт был проведен качественно. Пока у нас нет претензий к качеству ремонтных работ, проведенных в 2019 году. Но, как показала ситуация по участку дороги Сыктывкар – Усть-Кулом, недостатки, как правило, вскрываются не сразу, а спустя какое-то время. Поэтому мониторинги состояния гарантийных трасс и участков будут продолжены», – заявил Поташов.