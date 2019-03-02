Активисты ОНФ предложили властям Коми привлекать жителей к разработке схемы вывоза мусора из частного сектора

Активисты Общероссийского народного фронта в Коми призвали министерство энергетики, ЖКХ и тарифов республики, регионального оператора по обращению с ТКО и власти Сыктывкара усилить работу по информированию населения о «мусорной реформе» и привлекать граждан к разработке схемы вывоза отходов. Предложения были озвучены на круглом столе по вопросам новой системы обращения с ТКО.

«Мониторинг ОНФ показал нерешенные на сегодня проблемы «мусорной реформы» – низкую информированность граждан о нововведениях и неэффективность вывоза отходов из частного сектора», – сообщила член регионального штаба ОНФ в Коми Елена Иванова.

Участники дискуссии отметили, что у каждого индивидуального строения невозможно оборудовать контейнерную площадку. Мусоровозу подъехать к каждому дому тоже затруднительно. Решить проблему, по мнению экспертов, поможет участие самих домовладельцев в разработке схемы вывоза мусора, а для этого необходимо усилить информационную работу с населением. В том числе участники круглого стола предложили публиковать необходимую информацию на оборотных сторонах квитанций за коммунальную услугу.

Представители власти поддержали предложение общественников об усилении работы по оповещению граждан о новой системе обращения с ТКО и привлечении жителей к организационным вопросам.