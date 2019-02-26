ОНФ в Коми обратились в администрацию с предложением о проведении совместных рейдов

Активисты Центра Общероссийского народного фронта по мониторингу благоустройства городской среды в Республике Коми обсудили проблемы реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» в регионе. Общественники сообщили, что поднятый ими вопрос о поздних сроках проведения работ по благоустройству территорий стал решаться на местах.

«После поднятого общественниками вопроса администрация Сыктывкара в 2019 году уже в январе начала работу по расчету и подготовке смет по проведению аукционов по выбору подрядчиков, чтобы приступить к работам по благоустройству в мае. В феврале общественная комиссия города уже определила общественные территории, вошедшие в предварительный план благоустройства по результатам рейтингового голосования. До конца зимы будет определен окончательный перечень дворовых территорий, вошедших в программу благоустройства в 2019 году. Всего на рассмотрение подано 63 заявки. Вопрос о сроках ремонта дворов и общественных территорий активисты ОНФ в Коми взяли на особый контроль: общественники посмотрят, как в этом году будут проходить работы на всех стадиях. Сейчас мы обратились в администрацию с предложением о проведении совместных рейдов и оперативного решения вопросов для того, чтобы исключить срывы выполнения программы», — отметила член регионального штаба ОНФ Татьяна Нишанбаева.

Активисты ОНФ в Коми также сообщили, что постоянный общественный мониторинг и поднимаемые перед властями вопросы о реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» дают и другие положительные результаты. Так, мониторинг Народного фронта в Коми показал, что реализация проекта комфортной городской среды стала более открыта в регионе: списки общественных и дворовых территорий регулярно публикуются на сайтах администраций и в СМИ.

«Мониторинг показал, что более открытыми стали и данные о бюджетах программ в муниципалитетах: информация публикуется на сайтах администраций. Финансовая открытость проекта стала результатом предложений, озвученных общественниками в рамках круглого стола, прошедшего на площадке ОНФ в Республике Коми осенью 2018 года», — рассказала Нишанбаева.

Активисты Народного фронта в Коми сообщили, что ранее перед властями подняли вопрос о том, что одним из слабых звеньев в реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» в регионе, выявленных активистами ОНФ в Коми, являлось проведении работ по благоустройству поздней осенью или даже в начале зимы, когда в регионе уже давно лежит снег. Общественники напомнили только о наиболее резонансных примерах: в начале декабря 2017 г. проводились работы по обустройству общественной территории — детской площадки — в парке имени Кирова в Сыктывкаре, в Воркуте в ноябре 2018 г. в ходе ремонта дорожных участков, в том числе дворовых территорий, асфальт клали прямо в снег.

Активисты ОНФ в Коми сообщили, что в 2019 г. усилят мониторинг реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» в малых и северных городах республики.