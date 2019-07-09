По сигналу ОНФ в Коми был проведен гарантийный ремонт дороги у села Додзь

Поднятая экспертами проекта ОНФ «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» в Республике Коми проблема гарантийного участка региональной автомобильной трассы у села Додзь Корткеросского района решена. Вопрос был взят на контроль министерством строительства и дорожного хозяйства Республики Коми. В течение месяца гарантийный ремонт дороги был проведен, в чем убедились активисты ОНФ в ходе очередного рейда.

Напомним, ранее эксперты ОНФ в Коми обнаружили, что на капитально отремонтированном в 2018 г. участке региональной трассы Сыктывкар–Усть-Кулом в районе села Додзь по осевой линии образовалась глубокая трещина длиной в несколько десятков метров. Сигнал на интерактивный ресурс ОНФ «Карта убитых дорог» направили жители. После проверки общественники обратились в Управление автомобильных дорог Республики Коми, подведомственное региональному минстройдору.

В результате осмотра объекта специалистами УправдорКоми был выявлен дефект покрытия в виде продольной трещины шириной раскрытия до 20 мм протяженностью 50 м. На основании полученных результатов была проведена претензионная работа с подрядной организацией. «С целью приведения объекта в надлежащее эксплуатационное состояние подрядной организацией были выполнены работы по заделке трещины в асфальтобетонном покрытии» — сообщил руководитель Управления автомобильных дорог Республики Коми Валерий Пронин.

«Активисты ОНФ в Коми продолжат мониторинг ремонта и состояния дорог, которые были отремонтированы в 2018 и 2019 годах, в том числе по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», – прокомментировал член регионального штаба ОНФ в Республике Коми Павел Поташов.