В первый день Национального лесного форума активисты ОНФ в Коми рассказали о работе школы общественных экологических инспекторов

Активисты и эксперты Общероссийского народного фронта в Республике Коми приняли участие в Национальном лесном форуме. Мероприятие, организованное под эгидой Государственной думы Российской Федерации при поддержке Минприроды России, Рослесхоза и руководства Республики Коми, проходит в Сыктывкаре. Представители ОНФ приняли участие в семинаре «Экология и добровольческое движение в России», где рассказали о работе школы общественных экологических инспекторов и о результатах проекта ОНФ «Генеральная уборка».

В первый день форума представители республиканского лесопожарного центра и лесничеств региона получили ключи от новой спецтехники. Руководитель оргкомитета Национального лесного форума, председатель комитета Госдумы РФ по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев отметил, что во многих регионах лесопожарная техника выработала 90% своего физического ресурса и новую уже ждут в лесах. Парламентарий подчеркнул, что это только начало и будет выделено еще более 2 млрд руб. на закупку техники.

На запасном поле республиканского стадиона состоялся межрегиональный конкурс профессионального мастерства работников лесного хозяйства «Лесник-2019», где волонтерами выступили студенты Сыктывкарского лесного института – участники команды «Молодежки ОНФ» в Коми.

На семинаре «Экология и добровольческое движение в России» член регионального штаба ОНФ Елена Иванова рассказала о работе школы общественных экологических инспекторов и о проекте Народного фронта «Генеральная уборка». Президент России, лидер ОНФ Владимир Путин поручил Народному фронту совместно с Росприродназором осуществлять действенный экологический контроль, привлекая к этой работе общественных экологических инспекторов. ОНФ выполняет данное поручение, следит за реализацией «мусорной реформы», выявляет стихийные свалки и другие экологические нарушения. Эксперт ОНФ, председатель комитета по контролю и регламенту Государственной думы Ольга Савастьянова пожелала всем участникам семинара плодотворной работы и выступила с инициативой поддержать самые лучшие экологические проекты.

Участники форума также смогли посетить крупнейшее лесозаготовительное предприятие региона ООО «Лузалес», где состоялась презентация третьего инвестиционного проекта по модернизации объектов лесоперерабатывающей инфраструктуры по глубокой переработке древесины с созданием биоэнергетических установок. Участники форума посмотрели собственное лесопильно-деревообрабатывающее оборудование компании, которое позволит обеспечить выпуск высококачественных пиломатериалов, клееных деревянных конструкций, различных погонажных изделий для строительной индустрии. Помимо экскурсии здесь состоялся круглый стол на тему «Контроль за происхождением и оборотом древесины в Российской Федерации».

«В рамках дискуссии обсудили учет древесины и сделки с ней в разрезе 415-ФЗ. Участники мероприятия поделились опытом в регулировании оборота древесины, а также обсудили долговременные перспективы для отрасли, особенности работы в ЛесЕГАИС», – сообщила сопредседатель регионального штаба ОНФ в Коми Елена Шумилова.

Национальный лесной форум проходит в России второй год подряд. Его региональные этапы уже состоялись в Тамбове, Тюмени, Перми, Якутске. Следом за Сыктывкаром форум примет Красноярск. Итоги подведут на финальном форуме в Москве.