В Общественной палате Республики Коми обсудили итоги мониторинга ОНФ в рамках акции «Безопасность детства»

Эксперты Общероссийского народного фронта в Республике Коми в рамках акции «Безопасность детства» провели мониторинг детских площадок в Сыктывкаре, итоги которого обсудили в Общественной палате региона. Всего в городе проверили 39 детских площадок, на большинстве из которых были выявлены нарушения. Информацию о недочетах при содержании детских объектов передали в аппарат уполномоченного по правам ребенка при главе Республики Коми, а также в администрацию Сыктывкара.

Обсуждение итогов мониторинга состояния детских и спортивных площадок состоялось в Общественной палате Республики Коми с участием представителей министерства образования и молодежной политики региона, Союза женщин и Совета отцов республики, представителей МЧС, МВД и ГИБДД региона, а также экспертов ОНФ и участников команды «Молодежки ОНФ».

«Картина, которую мы увидели в районах и на окраинах Сыктывкара, вызывает слезы. Дети из сыктывкарского местечка Дырнос живут среди открытых люков, играют на заброшенных площадках, прыгают по гаражам и курят в разобранных машинах», — рассказала заместитель председателя Общественной палаты Коми Галина Лапшина.

Занимавшая ранее должность детского омбудсмена в Коми Нелли Струтинская отметила, что в задачи общественников должны входить проверки всех мест, где могут находиться дети: стадионов, дворовых и других территорий, а также выявление опасных для здоровья и жизни ребенка факторов. «Больше проблем отмечается в неблагоустроенных дворах и новостройках, а также там, где нет детских площадок или они обветшали. Особое внимание необходимо уделять аттракционам, а также дорогам с открытыми люками и водоемам. У каждого такого объекта должно быть ответственное должностное лицо», — отметила Нелли Струтинская.

Председатель Совета отцов Республики Коми Алексей Сандригайло предложил составить карту опасных мест и пройтись по всем детским площадкам, выявить недостатки конструкций, а также выяснить, где сносить, а где ремонтировать детские комплексы. С общественником согласились другие участники встречи и предложили привлекать родителей к решению проблем. Старший инспектор отделения пропаганды УГИБДД МВД по Коми Жанна Якоб поделилась информацией о том, что в Сыктывкаре и других населенных пунктах родительская общественность участвует в акциях дорожной полиции, в частности, в «родительских патрулях». Представитель регионального МВД Елена Баданова также отметила, что особенно в летний период необходимо уделить внимание местам скопления подростков и привлекать общественников к работе комиссии по делам несовершеннолетних.

«Если детские площадки находятся на территории муниципального образования, то органы власти так или иначе должны реагировать и принимать участие в решении проблемы» — прокомментировал эксперт регионального отделения ОНФ, председатель общественной организации «Безопасное детство» Роман Орлов.

Все предложения общественников Коми будут обобщены и направлены Уполномоченному при президенте РФ по правам ребенка и в адрес правительства Республики Коми.