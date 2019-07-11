ОНФ в Коми призвал предприятия региона подключиться к кадровой платформе проекта «Профстажировки 2.0»

Активисты Общероссийского народного фронта в Коми призвали представителей бизнес-сообщества региона подключиться к платформе, которую ОНФ и АНО «Россия – страна возможностей» запустили в рамках совместного проекта «Профстажировки 2.0».

«Мы направили обращения в крупные промышленные предприятия региона, а также представителями бизнес-общественности с предложением подключиться к кадровой платформе проекта «Профстажировки». Помимо работодателей к проекту могут присоединиться образовательные организации, информационные партнеры и сами студенты», – сказала сопредседатель регионального штаба ОНФ в Коми Елена Шумилова.

Эта платформа призвана объединить талантливых студентов и ведущих работодателей, поможет будущим специалистам готовить дипломные и курсовые работы по конкретным задачам компаний. Партнеры-работодатели уже начали размещать практико-ориентированные задания. На сегодняшний день партнерами проекта «Профстажировки 2.0» являются более 290 компаний.

Так, вместе с ВЭБом студенты могут решать задачи цифровой трансформации российский экономики, с «Россетями» – заниматься цифровизацией энергетики, с «Ростелекомом» – бороться с кибермошенниками, а с «СИБУРом» – решать вопросы в области интеллектуальной логистики. Авторы лучших решений могут пройти стажировку или практику на ведущих российских предприятиях, а после и устроиться на работу.

К осени планируется разместить на портале не менее 3 тыс. практико-ориентированных заданий.