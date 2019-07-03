ОНФ в Коми обратился к властям для проверки законности вырубки леса и разработки песчаного карьера у деревни Граддор

Эксперты тематической площадки Общероссийского народного фронта «Экология» в Республике Коми обратились в Сыктывкарское лесничество и ГИБДД МВД по республике для проверки экологической ситуации у деревни Граддор Сыктывдинского района, где разрабатывается песчаный карьер и осуществляется вырубка леса. С жалобой в ОНФ обратились местные жители, сообщившие, что для карьера в 1,5 км от населенного пункта и в 500 метрах от местного кладбища уже вырублен сосновый лес.

«Там стояли вековые сосны, люди приезжали сюда за грибами, но теперь будет котлован. Вырубили лес, выберут песок и появится огромная яма. Понятно, что песок нужен, но почему надо его брать из-под ног людей? Кстати, люди об этом котловане даже и не знают. Законно ли все это? Кто ответит?», — пожаловались жители.

Активисты ОНФ в Коми провели рейд и обнаружили на лесных участках в районе объекта многочисленные отходы древесины. Представители Народного фронта отметили, что такая практика существует: в мае 2018 г. общественные экологические инспекторы ОНФ в Коми зафиксировали отравляющий экологию объектскладирования лесных отходов близ поселка Язель в Сыктывдинском районе, которым сейчас занимается прокуратура.

Для предотвращения образования возможной свалки в новом месте и выяснения законности вырубки леса активисты ОНФ обратились в государственное учреждение «Сыктывкарское лесничество». Главный лесничий Николай Зыков пояснил, что данный лесной участок находится в аренде до 2023 г. на законных основаниях, и по завершению всех работ пользователь обязан произвести техническую и биологическую рекультивацию карьера. Минприроды региона осуществляет периодический контроль посредством проведения патрулирований каждого лесного участка, переданного в аренду, не реже чем два раза в месяц.

Общественные экологические инспекторы ОНФ взяли на контроль данный участок и планируют выйти с инициативой, в том числе, по предложению лесничества, о возможности установки информационных табличек у мест проведения работ по разработке карьеров с целью информирования граждан о подрядчике, сроках и видах проведения работ. Как отметил руководитель Сыктывкарского лесничества народный контроль является эффективным инструментом проведения мониторинга за соблюдением законных прав граждан, что в значительной степени помогает контролировать как лесопользователей, так и работников государственных органов на местах.

В ходе рейда общественники зафиксировали также и другую проблему – массовый выезд с карьера грузового автотранспорта с загрязненными колесами. По этой причине дорожное покрытие трассы Краснозатонский – Нювчим у деревни Граддор загрязняется, на дороге ухудшаются сцепные свойства с покрышками автомобилей, что может привести к ДТП. Кроме того, по этому участку проходят автобусные маршруты. Активисты ОНФ в Коми обратились в ГИБДД и попросили принять меры по предотвращению нарушения законодательства. Главный государственный инспектор безопасности дорожного движения по Сыктывдинскому району сообщил, что обращение рассмотрено и принято решение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования с целью установления виновного лица и привлечения его к административной ответственности.

«О результатах обращений и принятых мерах общественники обязательно оповестят жителей деревни Граддор. Экологические мониторинги будут продолжены», — сказала член регионального штаба ОНФ в Коми Елена Иванова.