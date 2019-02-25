Активисты ОНФ в Коми организовали первую в регионе викторину о родном крае в формате квиз

Активисты Общероссийского народного фронта в Республике Коми в рамках проекта ОНФ «Равные возможности – детям» организовали первую в регионе интеллектуальную викторину о родном крае «Мывкыд Quiz» для сыктывкарских школьников в возрасте от 14 до 17 лет. Мероприятие в Доме дружбы народов в центре города собрало 13 команд детей из различных образовательных учреждений.

Общественники сообщили, что цель игры, в первую очередь, просветительская: чтобы молодые люди в популярном формате квиз в виде быстрых вопросов и ответов смогли больше узнать об истории и культуре своей республики.

«Что такое «Мывкыд Quiz»? Все просто, «мывкыд» в переводе с языка коми – «ум», «разум», а quiz в переводе с английского – «викторина». Наш проект – это интеллектуальная игра о нашем родном Коми. Благодаря нашей игре школьники города могут узнать много нового про свою республику», – рассказала участница проекта ОНФ «Равные возможности – детям» в Коми, куратор «Мывкыд Quiz» Елена Белова. Активистка Народного фронта является руководителем образцового детского объединения «Мастер игры», учащиеся которого придумали формат и содержание викторины.

«Мывкыд Quiz» реализуют сами школьники, в том числе они ведут группу викторины в социальных сетях. Ведь в этом суть проекта Народного фронта «Равные возможности – детям» – дать возможность подрастающему поколению проявить себя, отметила Белова.

Общественники обратили внимание, что школьники не только участвовали в игре, но и были волонтерами, обеспечивая работу всего мероприятия, а самому младшему добровольцу исполнилось всего девять лет.

«Мы такие же школьники и подростки, которые неравнодушны к нашей малой родине. Мы учимся во Дворце творчества детей и учащейся молодежи и делаем успешные социальные проекты. Хотим, чтобы благодаря нашему проекту молодежь узнавала много нового, открывала новые имена», – рассказали школьники.

На открытии первой викторины «Мывкыд Quiz» выступил один из представителей новых имен республики – молодой исполнитель песен с коми национальным колоритом Артемий Барсуков.

Отметим, что вопросы викторины были на русском языке, но за элементы народной культуры коми участникам команд начислялись дополнительные баллы. Сами вопросы были весьма заковыристые. Например, такой: «Как звали человека, который, согласно коми преданию, является создателем лыж?». Правильный ответ: Йиркап – охотник в мифологии коми-зырян.

По итогам викторины первое место заняла команда «Радушие», второе – команда «Шоныд пельнянь», третье – команда «Шондiа ворсысь», четвертое и пятое места поделили команды «8/25» и «ВПН». Все победители получили грамоты и призы.

«Активисты проекта ОНФ «Равные возможности – детям» в Республике Коми будут развивать образовательную и культурную инициативу «Мывкыд Quiz» для школьников. Викторина будет проходить регулярно. Видим большой интерес к ней самих детей, видим их горящие глаза, радость от побед и тягу к знаниям. Это главное», – отметила Елена Белова.

Общественники напомнили, что проект Народного фронта «Равные возможности – детям» направлен на поддержку творческой самореализации детей. Цель проекта ОНФ – дать каждому ребенку возможность бесплатно посещать хотя бы один кружок или секцию по выбору семьи. Значительная часть проекта – это образовательное волонтерство. К его реализации привлечены по-настоящему неравнодушные люди – талантливая молодежь, ученые, деятели культуры, преподаватели, у которых есть опыт и желание поделиться им с подрастающим поколением.