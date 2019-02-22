Активисты ОНФ в Коми провели «урок мужества» для сыктывкарских школьников

Активисты Общероссийского народного фронта в Республике Коми в преддверии 23 февраля и в честь 30-летия вывода советских войск из Афганистана и Дня памяти погибшей в Чечне 6-й роты псковских десантников провели «урок мужества» в школе №3 города Сыктывкара. Ветераны боевых действий поделились с ребятами воспоминаниями о ратных подвигах солдат и офицеров, рассказали о патриотизме, товариществе и взаимопомощи на полях сражений.

Член регионального штаба ОНФ в Коми, член правления Союза ветеранов Афганистана республики Юрий Беляцкий и эксперт ОНФ в Коми, председатель республиканского отделения Всероссийской общественной организации «Боевое братство» Евгений Кононов рассказали ребятам о памятной дате 15 февраля 2019 г. – в этот день 30 лет назад последняя колонна советских военнослужащих, с честью выполнивших свой интернациональный и служебный долг, пересекла афгано-советскую границу. За время той войны с 1979 по 1989 г. погибли более 15 тыс. советских солдат и офицеров, в их числе и жители Республики Коми.

«Во все времена в нашей стране складывалось особое отношение к защитникам Отечества, к почетной и трудной профессии воина. Мы отдаем дань уважения всем соотечественникам, которые достойно выполнили служебный долг, отстаивая независимость и национальные интересы нашей родины. Их подвиги, мужество и патриотизм объединяют наше общество и являются примером для молодого поколения», – отметил Кононов.

Участники «урока мужества» поделились с ребятами подробностями напряженных и опасных боевых будней. Только чудо спасло жизнь Беляцкому во время Чеченской войны, когда бронетранспортер, на котором он ехал, подорвался на мине: офицера отбросило на 30 м, он получил контузию и ранение в руку. Школьники узнали, что у Евгения Кононова после ранения врачи не смогли извлечь из тела все осколки, и теперь они иногда «пищат» при прохождении через металлодетектор в воздушных гаванях.

На уроке ветераны рассказали о новой предстоящей памятной дате 1 марта – Дне памяти 6-й роты псковских десантников, в 2000 г. ценой своей жизни преградивших путь вооруженным и многократно превосходящим по численности бандитам в Аргунском ущелье в Чеченской Республике. Участники боевых действий пригласили ребят почтить в этот день память погибших воинов у памятника российским солдатам – участникам Афганской войны и локальных конфликтов «Скорбящий воин», воздвигнутого в Сыктывкаре на народные деньги.

В заключение встречи ветераны также ответили на многочисленные вопросы школьников, в том числе о том, чего больше всего им хотелось на войне. Участники боевых действий честно сказали ребятам, что на войне больше всего хочется самых простых вещей: помыться и поесть сладкого. Школьникам понравились открытость и искренность ветеранов, ребята подарили им сделанные своими руками открытки и поздравили с праздником.

«Встречи со школьниками для нас – это не просто общественная работа, это зов сердца, ведь память о погибших воинах, выполнявших свой долг и отдавших жизнь за страну, необходимо сохранять для молодого поколения – будущих защитников Отечества. Данную работу Народный фронт будет продолжать», – сказал Юрий Беляцкий.