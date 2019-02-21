В челлендже ОНФ «Имя героя – школе» школьники Коми рассказали о подвиге журналиста Андрея Стенина

Активисты Общероссийского народного фронта в Республике Коми и ученики школы №2 города Печоры имени погибшего на Украине журналиста Андрея Стенина присоединились к всероссийской акции-челленджу в рамках проекта ОНФ «Имя героя – школе».

«В преддверии Дня защитника Отечества Народный фронт проводит в социальных сетях челлендж «Имя героя – школе». Учащиеся школ, названных в честь земляков в рамках этого проекта ОНФ, снимают видео и рассказывают о жизненном пути героя, его выдающемся поступке, а также историю присвоения школе имени этого человека. В челлендже принимают участие школьники из 54 регионов страны», – сообщил член регионального штаба ОНФ в Коми, ветеран боевых действий, полковник в отставке Юрий Беляцкий.

Общественники напомнили, что уроженец города Печоры Республики Коми, российский журналист Андрей Стенин погиб при освещении вооруженного конфликта на востоке Украины. Он был убит украинскими военными в окрестностях города Снежное Донецкой области 6 августа 2014 г. Посмертно журналист был награжден орденом Мужества.

21 ноября 2017 г. постановлением главы районной администрации средней общеобразовательной школы №2 города Печоры было присвоено имя Андрея Алексеевича Стенина.

В своем рассказе ученики печорской средней общеобразовательной школы №2 сообщили о том, что Стенин был отличником. «В 2009 году, уже став корреспондентом РИА Новости, Андрей увлекся военной фотографией. Андрей считал, что фотография важнее слов», – говорят в ролике школьники. Челлендж ребята передали школьникам из Курганской области.

«В Республике Коми живут неравнодушные граждане, для которых выполнение долга – это не пустые слова. Андрей Стенин выполнял долг журналиста, показывал правду о страданиях жителей Донбасса и погиб за свободу слова. Для Коми и всей страны он герой, который навсегда останется в памяти людей и будет примером для молодого поколения», – сказал Беляцкий.

Напомним, проект ОНФ «Имя героя – школе» реализуется с 2014 г. Информация о школах, которым присвоены имена героев, размещается на электронном ресурсе imena.onf.ru.

Активисты регионального отделения ОНФ в Республике Коми проводят большую патриотическую работу ко Дню защитника Отечества. Так, присоединившись к всероссийской акции ОНФ «В армию на денек», приуроченной к празднику, общественники организовали экскурсию сыктывкарских студентов в подразделение управления Росгвардии, где ребята познакомились со спецификой работы военной структуры. А в общеобразовательных школах Сыктывкара ко Дню защитника Отчества проведут «уроки мужества» с участием ветеранов боевых действий.