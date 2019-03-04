«Молодежка ОНФ» в Республике Коми провела социальную акцию среди пенсионеров и инвалидов

Участники команды «Молодежки ОНФ» в Республике Коми в рамках проекта «Связь поколений» научили пенсионеров и людей с инвалидностью изготавливать сувениры из фоамирана – пластичного декоративного материала, применяемого в различных видах рукоделия. Представители Общероссийского народного фронта провели обучение в ходе организованного мастер-класса в социально-реабилитационном отделении №1 Центра по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения города Сыктывкара.

Участники региональной команды «Молодежки ОНФ» сообщили, что ранее при посещении социального учреждения вместе с экспертом Народного фронта, депутатом Госдумы РФ Ольгой Савастьяновой увидели, что пожилым гражданам и людям с инвалидностью, получающих помощь в центре, необходима волонтерская поддержка. Молодые люди отметили, что в социальном учреждении хорошо поставлены различные виды реабилитационной помощи, в том числе психологической, также организуется досуг и проводятся праздничные и культурные мероприятия, действуют кружки по интересам. В то же время представители Народного фронта узнали, что бюджетных возможностей для развития различных форм досуга для людей не хватает.

«Участники команды «Молодежки ОНФ» увидели, что в центре очень востребованы различные форматы досуговой работы: людям это очень нравится, потому что таким образом они проявляют свои таланты, художественные способности и просто радуются тому, что могут сделать что-то своими руками и подарить это своим близким, друзьям и знакомым. Но ресурсов социального учреждения для развития всего этого недостаточно. Поэтому молодые люди решили помочь постояльцам социально-реабилитационного отделения и организовали для них мастер-класс по изготовлению уникальных авторских сувенирных работ», — сообщила член регионального штаба ОНФ в Коми Елена Иванова.

Участники команды «Молодежки ОНФ» в Коми отметили, что мастер-класс по изготовлению сувениров и поделок из фоамирана также направлен на создание праздничной атмосферы, возможности общения граждан пожилого возраста, а также развитие моторных функций людей с инвалидностью. Участники акции в итоге научились работать с материалом, а сделанные своими руками красивые аппликации-открытки в форме цветов они решили подарить одиноким женщинам-ветеранам к 8 марта.

Помощь в проведении мероприятия оказала представительница организации «Серебряные волонтеры» Вера Агалакова, подчеркнувшая, что для пожилых людей социально-реабилитационное отделение стало теплым и светлым домом, где главное — это общение, умение выслушать и помочь друг другу.

«В ходе проведения мастер-класса в очередной раз убедились, что добро создаем мы сами. В сделанных от всей души открытках, которые будут подарены женщинам-ветеранам, вложено тепло наших сердец. У нас у всех есть бабушки, и мы знаем, что в таком возрасте им нужно особенное внимание. Проведенный мастер-класс в полной мере дал возможность проявить это», — отметила участница команды «Молодежки ОНФ» в Коми Дарья Нежуренко.

Она напомнила, что всероссийский проект «Молодежки ОНФ» «Связь поколений» направлен на привлечение внимания молодежи к проблемам людей пенсионного возраста, а также на формирование уважительного отношения к старшему поколению. Участники команды «Молодежки ОНФ» в Коми продолжат проведение социальных акций для людей пожилого возраста и людям с инвалидностью.