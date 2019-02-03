«Молодежка ОНФ» в Коми подключилась к контролю за реализацией «мусорной реформы»

Участники команды «Молодежки ОНФ» в Республике Коми провели в Сыктывкаре первые рейды по новой системе обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Работа началась в рамках объявленной молодежным направлением Общероссийского народного фронта масштабной информационной кампании по «мусорной реформе». В первом рейде в Коми принял участие член Центрального штаба ОНФ, руководитель департамента молодежных проектов Народного фронта Игорь Кастюкевич.

Общественники проверили состояние контейнерных площадок для сбора ТКО во дворах многоквартирных домов, опросили около 100 жителей. Участница команды «Молодежки ОНФ» в Коми Дарья Нежуренкоотметила, что жители не понимают, почему за маленьких детей и пенсионеров взимается такая же плата, как со всех. По мнению граждан, в этом вопросе необходим дифференцированный подход, ведь маленькие дети и пенсионеры производят намного меньше мусора.

«В целом выявлена главная проблема – граждане не информированы о реформе. Этим вопросом нужно заниматься на всех уровнях, в том числе информировать жителей сельских районов. Не все знают, что жители труднодоступных населенных пунктов уже освобождены от платы за вывоз ТКО», – пояснила Нежуренко.

Участники рейдов проверили контейнерные площадки у многоквартирных домов в Сыктывкаре и выявили нарушения. Так, подавляющее большинство баков для складирования мусора – старые и ржавые, без крышек, что способствует возникновению антисанитарии. Показательный пример общественники зафиксировали на площадке у дома №48 по улице Димитрова: там бак настолько проржавел, что его распилили, выбросили прохудившуюся нижнюю часть, а дно заварили заново. Представители Народного фронта выразили сомнение в эффективности такого ремонта, так как бак стал на треть меньше и быстро переполняется.

Общественники зафиксировали и другую проблему: отсутствие информационных табличек у контейнерных площадок о региональном операторе по обращению с ТКО и графике вывоза мусора.

«Благодаря рейдам смогли состояться прямые встречи представителей регионального оператора – компании «Ухтажилфонд» и управляющих компаний, где были достигнуты договоренности по улучшению работы. До 1 марта 2019 г. региональный оператор разместит информационные таблички, а управляющие компании заменят проблемные баки. Через месяц повторно проведем рейды и проверим результаты. Предложение о введении дифференцированного тарифа уже направлено для рассмотрения в министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми», – сообщила координатор «Молодежки ОНФ» в Коми Анастасия Широченко.

В рамках рейда общественники побывали на полигоне ТКО под Сыктывкаром, где зафиксировали общую проблему региона – отсутствие мощностей по переработке мусора.

«Без таких мощностей трудно говорить о реализации реформы в сфере обращения с ТКО. В Сыктывкаре на территории полигона мы увидели недостроенный мусороперерабатывающий комплекс и простаивающее закупленное дорогостоящее оборудование. Команда «Молодежки ОНФ» будет добиваться от муниципальных и региональных властей, чтобы объект по мусоропереработке все-таки появился. Ведь пока в Коми таких комплексов просто нет. Это один из самых серьезных экологических вопросов республики, который волнует молодежь – самую активную часть общества», – отметил по итогам рейдов Игорь Кастюкевич.