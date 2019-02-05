ОНФ в Коми поднял проблему транспортного обслуживания жителей Емвы

Активисты Общероссийского народного фронта в Республике Коми в рамках работы тематической площадки «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и реализации проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» подняли проблему транспортного обслуживания жителей города Емвы Княжпогостского района. За помощью к общественникам обратились граждане.

«У нас проблема с маршрутами. Люди в мороз долгое время стоят на остановках. На маршрутах работают один-два автобуса за целый день», – сообщила в ОНФ Ольга Медведева. Региональное отделение Народного фронта в Коми провело дополнительную мониторинговую работу и зафиксировало, что на автобусных остановках в Емве отсутствуют таблички с расписанием движения маршрутных автобусов, что является нарушением правил перевозки, утвержденных постановлением правительства РФ №112 от 14.02.2009.

Жители сообщили, что расписание имеется только внутри автобусов, но написано оно мелким шрифтом. Граждане также отметили, что автобусные остановки не освещаются, не везде имеются мусорные баки и скамейки. Некоторые остановки вовсе не оборудованы – на их месте только соответствующие дорожные знаки. Жители пожаловались, что вместо вместительных автобусов маршруты обслуживаются микроавтобусами типа «Газель». «Машины невместительные, бывает, что не все пассажиры помещаются в салон, приходится долго ждать следующую маршрутку», – сообщили жители.

«Состояние автобусных остановок, безопасность и качество транспортного обслуживания граждан – вопросы, которые находятся в повестке ОНФ. Мониторинг Народного фронта в Коми в 2018 году в Сыктывкаре, Ухте и Сосногорске показал наличие проблем в данной сфере. Новые жалобы в 2019 году жителей Емвы показывают, что проблемные вопросы характерны для многих муниципалитетов», – прокомментировал координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» в Республике Коми Роман Литвин.

В то же время общественники сообщили, что в Сыктывкаре после поднятых в 2018 г. вопросов ряд автобусных остановок был оборудован новыми павильонами. Власти Ухты отреагировали на поднятые ОНФ в Коми проблемы еще более системно: приняли не только план по приведению муниципальных автобусных остановок в порядок, но также решение о разработке транспортной модели и новой маршрутной сети общественного транспорта с учетом интересов жителей.

«Вопросы в сфере транспортного обслуживания – сложные, порой требуют серьезных вложений и системного подхода, но принятие дорожных карт с властями муниципалитетов позволяет добиваться конкретных результатов и более эффективно осуществлять общественный контроль. По такому пути активисты ОНФ в Коми пойдут и в Емве: общественники обратились к властям района с просьбой рассмотреть возможность организации более частого движения автобусов на маршрутах, принять план по обустройству остановок, оснастить их расписанием движения пассажирского автотранспорта», – пояснил Литвин.

Общественники отметили, что расписание движения автобусов и соблюдение графика перевозчиками не требуют больших финансовых вложений. Вопрос скорее организационный, но его решение позволит людям не тратить время и не мерзнуть в ожидании транспорта, ведь в этом случае жители будут знать, когда подойдет автобус.

Активисты ОНФ в Коми сообщили, что в 2019 г. проведут новые мониторинговые мероприятия в Емве, Сыктывкаре, Ухте, Сосногорске, а также других городах региона по контролю состояния автобусных остановок и пассажирского транспортного обслуживания жителей.