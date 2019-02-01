Активисты ОНФ в Коми обсудили вопросы социальной реабилитации людей с инвалидностью

Активисты Общероссийского народного фронта в Республике Коми приняли участие в экспертном совещании, посвященном социальной реабилитации людей с инвалидностью, в рамках которого посетили социально-реабилитационное отделение №1 Центра по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения города Сыктывкара. ОНФ в Коми еще в 2016 г. поставил перед главой и правительством региона вопрос о необходимости развития в республике системы социальной реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья.

В ходе экспертного совещания с участием инвалидов, экспертов, депутатов Госдумы и Госсовета Коми, представителей министерства труда, занятости и социальной защиты региона общественники убедились, что в республике ведется работа по расширению спектра социальных услуг по социальной реабилитации людей с инвалидностью.

«Вопрос о развитии реабилитационной помощи общественники поставили на основе обращения организаций инвалидов. Этой проблеме на сегодняшний день уделяется особое внимание, так как перед государством стоит задача, чтобы люди с инвалидностью получали не только медицинскую помощь и средства реабилитации, а чтобы во взаимодействии они были максимально адаптированы к новым условиям жизни. Поэтому вопрос вошел в повестку ОНФ в Коми. Сейчас во время посещения социально-реабилитационного отделения мы увидели, что в этой сфере происходят позитивные изменения. Но систему социальной реабилитации необходимо развивать во всех городах и районах республики», – отметила эксперт ОНФ, депутат Госдумы Ольга Савастьянова.

Общественники увидели, что в социально-реабилитационном отделении Центра по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения города Сыктывкара созданы все условия для социальной реабилитации людей с инвалидностью. Оказывается психологическая помощь, проводится обучение навыкам в быту, для этого даже создана специальная комната, где люди могут освоить любые навыки. Само учреждение оборудовано по последнему слову техники. В центре организуются досуг, проводятся праздничные и культурные мероприятия, действуют кружки по интересам, в том числе рисования и рукоделия. Сейчас в центре начали развивать новый проект – «Музыкальную гостиную», где люди могут приобщиться к музыке, научиться играть на музыкальных инструментах.

На экспертном совещании было отмечено, что реабилитационные центры либо отделения действуют во всех городах и районах республики, но оборудованы они по-разному и бюджетных возможностей для развития проектов не хватает. В связи с этим министр труда, занятости и социальной защиты Республики Коми Илья Семяшкин отметил важность волонтерской помощи.

Савастьянова отметила, что социальные службы серьезно ориентированы на участие некоммерческих организаций и волонтеров, в том числе по реабилитации. Например, проект «Музыкальная гостиная» развивается благодаря этому. Она призвала работников центров принять участие в конкурсе малых грантов на реализацию социокультурных проектов «Северная мозаика», который проходит в республике с 2017 г. по инициативе и поддержке Савастьяновой.

«Общественники продолжат уделять внимание поддержке людей с инвалидностью, вопрос в том числе будет рассмотрен на региональной конференции ОНФ в Коми в феврале 2019 г. с участием органов власти республики», – сообщила член регионального штаба ОНФ в Коми Елена Иванова.