Активисты ОНФ в Коми оценили содержание ледовых переправ

Активисты Общероссийского народного фронта в Республике Коми в рамках работы тематических площадок «Экология» и «Безопасные и качественные автомобильные дороги» совместно с представителями Центра государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) МЧС России по региону проверили безопасность нахождения людей на льду водных объектов. Общественники побывали на озере Вильты и осмотрели три ледовые переправы на реке Вычегда вблизи Сыктывкара. Проверка показала, что ледовые переправы в регионе содержатся лучше некоторых дорог.

Общественники отметили, что озеро Вильты популярно у рыбаков, здесь проводятся республиканские чемпионаты по рыбной ловле. Участники акции провели образовательные беседы с любителями зимней рыбалки, передали гражданам памятки «Осторожно – тонкий лед!».

«Рыбаки с пониманием отнеслись к мероприятию: граждане отметили, что напоминание о правилах безопасности на водоемах – не лишняя мера. Общественники и инспекторы рассказали, что необходимо делать в случае, если человек провалится и окажется в холодной воде. Участники мероприятия также обратили внимание граждан на то, что пересекать водоемы на льду на автомобильном транспорте можно только по санкционированным ледовым переправам. Особенно опасной ситуация на льду становится весной. Совместная акция направлена на профилактику ЧП на водных объектах», – отметил член регионального штаба ОНФ в Коми Юрий Беляцкий.

Сотрудники ГИМС проверили лед на озере и убедились в его надежности. «Лед необходимо проверять в течение всего зимнего периода, так как мороз еще не гарантирует безопасное нахождение людей на нем. Существуют техногенные воздействия на экологию, которые, несмотря на низкие температуры, могут приводить к изменению состояния ледового покрытия на водоеме. Очень важно, что наш рейд проведен совместно с общественниками – это существенно расширило просветительскую работу с гражданами. Кроме того, вопросы, которые поднимают активисты ОНФ, дают возможность совершенствовать работу МЧС России по предотвращению ЧП на водных объектах, дополнительно обращать внимание на моменты, которые волнуют граждан. Надеемся на дальнейшее сотрудничество и совместные рейды, в том числе по острым сигналам», – отметил государственный инспектор ГИМС группы патрульной службы Сыктывкара Валентин Мальгин.

Активисты ОНФ в Коми сообщили, что в ходе рейда были проверены безопасность и качество трех ледовых переправ через Вычегду близ Сыктывкара, которые связывают с «большой землей» поселки Седкыркещ и Трехозерка, село Озел и деревню Сейты.

Общественники напомнили, что в рамках акции «Снежный фронт» проводят в том числе мониторинг содержания дорог в зимний период, и уже выявили немало недостатков. Новое рейдовое мероприятие показало, что ледовые трассы содержатся на высоком уровне: вовремя убираются снежные заносы, соблюдаются нормы безопасности, в том числе по толщине льда, дорожные участки оборудованы всеми необходимыми знаками.

«Общественники зафиксировали, что ледовые дороги содержатся в лучшем состоянии, чем порой многие дорожные сухопутные участки. Хотелось бы, чтобы обслуживающие дорожные компании везде так подходили к работе. Активисты ОНФ в Коми продолжат мониторинговую и просветительскую работу на дорогах и водных объектах, в том числе совместно с МЧС», – сообщил Беляцкий.