За два года работы проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» отремонтировано почти 11 тысяч дорожных участков
Активисты Народного фронта подвели итоги двухлетней работы проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог». За это время к проекту присоединился 1 млн человек, благодаря которым на карту было нанесено более 36 тыс. участков дорог, которые, по мнению граждан, больше всего нуждаются в обновлении. Из них 6,3 тыс. – уже отремонтированы капитально, на 4,5 тыс. – проведен ямочный ремонт, еще 1,8 тыс. – добавлены в планы ремонта.
Лидером по числу капитально отремонтированных дорог с карты стала Московская область, здесь было приведено в порядок 468 дорожных участков. На втором месте – Ростовская область, где удалось отремонтировать 266 таких участков, на третьем – Красноярский край (247), далее следуют Смоленская область (220), Ставропольский край (208), Кировская область (207), Астраханская область (176), Томская область (168), Краснодарский край (160), Москва (149). Замыкает двадцатку регионов-лидеров по количеству капитально отремонтированных дорог Владимирская область со 101 участком.
Топ-20 регионов по количеству капитально отремонтированных участков:
|Регион
|Количество дорог, отремонтированных капитально
|Московская область
|468
|Ростовская область
|266
|Красноярский край
|247
|Смоленская область
|220
|Ставропольский край
|208
|Кировская область
|207
|Астраханская область
|176
|Томская область
|168
|Краснодарский край
|160
|Москва
|149
|Республика Татарстан
|146
|Самарская область
|143
|Санкт-Петербург
|139
|Пермский край
|131
|Алтайский край
|130
|Ленинградская область
|123
|Ярославская область
|121
|Тверская область
|119
|Приморский край
|105
|Владимирская область
|101
Эксперты ОНФ выделили регионы, в которых дороги, попавшие в топ-10 самых убитых по результатам голосования, были приведены в порядок. Этот рейтинг был составлен при участии граждан, присоединившихся к работе проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог». Больше всего капитально отремонтированных дорог из топ-10 – в Республике Татарстан, в это число попали все десять участков, за которые граждане голосовали наиболее активно. В Москве, Томской области и Республике Башкортостан ремонтные работы были проведены на девяти участках. В восьми регионах (Амурская, Астраханская, Вологодская, Калужская, Курганская, Орловская, Тверская области и Республика Коми) капремонт был выполнен на восьми участках. По семь участков приведены в порядок в Республиках Адыгея и Северная Осетия – Алания, Ямало-Ненецком и Чукотском автономных округах, Ивановской и Рязанской областях.
|Субъект Российской Федерации
|Отремонтированы
капитально
|Выполнен
ямочный
ремонт
|В планах
ремонта
|В ненормативном
состоянии
|Республика Татарстан
|10
|0
|0
|0
|Москва
|9
|1
|0
|0
|Томская область
|9
|0
|1
|0
|Республика Башкортостан
|9
|0
|0
|1
|Амурская область
|8
|0
|2
|0
|Астраханская область
|8
|0
|2
|0
|Вологодская область
|8
|2
|0
|0
|Калужская область
|8
|1
|0
|1
|Курганская область
|8
|1
|0
|1
|Орловская область
|8
|1
|1
|0
|Тверская область
|8
|0
|2
|0
|Республика Коми
|8
|0
|1
|1
|Республика Адыгея
|7
|1
|1
|1
|Ямало-Ненецкий автономный округ
|7
|2
|0
|1
|Чукотский автономный округ
|7
|1
|1
|1
|Ивановская область
|7
|1
|0
|2
|Рязанская область
|7
|1
|0
|2
|Республика Северная Осетия – Алания
|7
|1
|0
|2
Эксперты ОНФ выявили, что активнее всего за ремонт дорог голосовали жители Ростовской области: они отдали 141 747 голосов. На втором месте по активности располагаются жители Смоленской области – 69 536 голосов, на третьем – жители Тверской области – 38 728 голосов. Затем следуют жители Санкт-Петербурга и Краснодарского края – по 38 452 и 32 794 голоса соответственно. Также активно участвуют в изменении дорожной политики граждане из Саратовской (29 805), Астраханской (28 115), Волгоградской (24 558) областей, Республики Крым (23 219) и Алтайского края (21 895).
|Регион
|Количество голосов
|Ростовская область
|141 747
|Смоленская область
|69 536
|Тверская область
|38 728
|Санкт-Петербург
|38 452
|Краснодарский край
|32 794
|Саратовская область
|29 805
|Астраханская область
|28 115
|Волгоградская область
|24 558
|Республика Крым
|23 219
|Алтайский край
|21 895
|Московская область
|20 912
|Нижегородская область
|20 836
|Республика Татарстан
|20 696
|Кировская область
|20 221
|Томская область
|19 707
|Оренбургская область
|18 938
|Республика Башкортостан
|18 931
|Вологодская область
|17 992
|Самарская область
|17 180
|Ставропольский край
|16 190
Кроме того, эксперты Народного фронта обратили внимание на выполненный ремонт знаковых объектов дорожной сети, которые были отмечены на карте. Среди них – Кирикилинский мост в Астрахани, улица Калинина в городе Донском Тульской области, улица Рыбацкий причал в Севастополе, улица Ровенская в Кызыле, улица Станиславского в Ростове-на-Дону, 2-я улица Крылова в Майкопе, улицы Шестака и Доставалова в Пскове, улица Магистральная в Казани и другие.
«Хотелось бы отметить связь между количеством отремонтированных дорог и активностью граждан: 13 регионов, в которых у нас самые активные жители, входят в первую двадцатку субъектов РФ с самым большим количеством капитально отремонтированных дорожных участков. В целом же за ремонт убитых дорог уже отдано более 1 млн голосов, количество участников проекта перевалило за 1 млн», – отметил координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог», модератор тематической площадки ОНФ «Безопасные и качественные автомобильные дороги» Александр Васильев.
Также за это время состоялось более 9 тыс. мероприятий (дорожные рейды, круглые столы, вебинары, презентации, лекции, встречи с органами власти и т.д.), 425 народных рейтингов по итогам голосования граждан направлены в органы власти. В 114 городах прошли рейды активистов ОНФ, по итогам которых был обновлен рейтинг городов по качеству дорог.
Напомним, что проект «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» начал свою работу 14 февраля 2017 г. В августе 2018 г. проект запустил мобильное приложение «Убитые дороги». На сегодняшний день с помощью него добавлено уже более 2,2 тыс. обращений.