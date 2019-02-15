За два года работы проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» отремонтировано почти 11 тысяч дорожных участков

Активисты Народного фронта подвели итоги двухлетней работы проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог». За это время к проекту присоединился 1 млн человек, благодаря которым на карту было нанесено более 36 тыс. участков дорог, которые, по мнению граждан, больше всего нуждаются в обновлении. Из них 6,3 тыс. – уже отремонтированы капитально, на 4,5 тыс. – проведен ямочный ремонт, еще 1,8 тыс. – добавлены в планы ремонта.

Лидером по числу капитально отремонтированных дорог с карты стала Московская область, здесь было приведено в порядок 468 дорожных участков. На втором месте – Ростовская область, где удалось отремонтировать 266 таких участков, на третьем – Красноярский край (247), далее следуют Смоленская область (220), Ставропольский край (208), Кировская область (207), Астраханская область (176), Томская область (168), Краснодарский край (160), Москва (149). Замыкает двадцатку регионов-лидеров по количеству капитально отремонтированных дорог Владимирская область со 101 участком.

Топ-20 регионов по количеству капитально отремонтированных участков:

Регион Количество дорог, отремонтированных капитально Московская область 468 Ростовская область 266 Красноярский край 247 Смоленская область 220 Ставропольский край 208 Кировская область 207 Астраханская область 176 Томская область 168 Краснодарский край 160 Москва 149 Республика Татарстан 146 Самарская область 143 Санкт-Петербург 139 Пермский край 131 Алтайский край 130 Ленинградская область 123 Ярославская область 121 Тверская область 119 Приморский край 105 Владимирская область 101

Эксперты ОНФ выделили регионы, в которых дороги, попавшие в топ-10 самых убитых по результатам голосования, были приведены в порядок. Этот рейтинг был составлен при участии граждан, присоединившихся к работе проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог». Больше всего капитально отремонтированных дорог из топ-10 – в Республике Татарстан, в это число попали все десять участков, за которые граждане голосовали наиболее активно. В Москве, Томской области и Республике Башкортостан ремонтные работы были проведены на девяти участках. В восьми регионах (Амурская, Астраханская, Вологодская, Калужская, Курганская, Орловская, Тверская области и Республика Коми) капремонт был выполнен на восьми участках. По семь участков приведены в порядок в Республиках Адыгея и Северная Осетия – Алания, Ямало-Ненецком и Чукотском автономных округах, Ивановской и Рязанской областях.

Субъект Российской Федерации Отремонтированы

капитально Выполнен

ямочный

ремонт В планах

ремонта В ненормативном

состоянии Республика Татарстан 10 0 0 0 Москва 9 1 0 0 Томская область 9 0 1 0 Республика Башкортостан 9 0 0 1 Амурская область 8 0 2 0 Астраханская область 8 0 2 0 Вологодская область 8 2 0 0 Калужская область 8 1 0 1 Курганская область 8 1 0 1 Орловская область 8 1 1 0 Тверская область 8 0 2 0 Республика Коми 8 0 1 1 Республика Адыгея 7 1 1 1 Ямало-Ненецкий автономный округ 7 2 0 1 Чукотский автономный округ 7 1 1 1 Ивановская область 7 1 0 2 Рязанская область 7 1 0 2 Республика Северная Осетия – Алания 7 1 0 2

Эксперты ОНФ выявили, что активнее всего за ремонт дорог голосовали жители Ростовской области: они отдали 141 747 голосов. На втором месте по активности располагаются жители Смоленской области – 69 536 голосов, на третьем – жители Тверской области – 38 728 голосов. Затем следуют жители Санкт-Петербурга и Краснодарского края – по 38 452 и 32 794 голоса соответственно. Также активно участвуют в изменении дорожной политики граждане из Саратовской (29 805), Астраханской (28 115), Волгоградской (24 558) областей, Республики Крым (23 219) и Алтайского края (21 895).

Регион Количество голосов Ростовская область 141 747 Смоленская область 69 536 Тверская область 38 728 Санкт-Петербург 38 452 Краснодарский край 32 794 Саратовская область 29 805 Астраханская область 28 115 Волгоградская область 24 558 Республика Крым 23 219 Алтайский край 21 895 Московская область 20 912 Нижегородская область 20 836 Республика Татарстан 20 696 Кировская область 20 221 Томская область 19 707 Оренбургская область 18 938 Республика Башкортостан 18 931 Вологодская область 17 992 Самарская область 17 180 Ставропольский край 16 190

Кроме того, эксперты Народного фронта обратили внимание на выполненный ремонт знаковых объектов дорожной сети, которые были отмечены на карте. Среди них – Кирикилинский мост в Астрахани, улица Калинина в городе Донском Тульской области, улица Рыбацкий причал в Севастополе, улица Ровенская в Кызыле, улица Станиславского в Ростове-на-Дону, 2-я улица Крылова в Майкопе, улицы Шестака и Доставалова в Пскове, улица Магистральная в Казани и другие.

«Хотелось бы отметить связь между количеством отремонтированных дорог и активностью граждан: 13 регионов, в которых у нас самые активные жители, входят в первую двадцатку субъектов РФ с самым большим количеством капитально отремонтированных дорожных участков. В целом же за ремонт убитых дорог уже отдано более 1 млн голосов, количество участников проекта перевалило за 1 млн», – отметил координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог», модератор тематической площадки ОНФ «Безопасные и качественные автомобильные дороги» Александр Васильев.

Также за это время состоялось более 9 тыс. мероприятий (дорожные рейды, круглые столы, вебинары, презентации, лекции, встречи с органами власти и т.д.), 425 народных рейтингов по итогам голосования граждан направлены в органы власти. В 114 городах прошли рейды активистов ОНФ, по итогам которых был обновлен рейтинг городов по качеству дорог.

Напомним, что проект «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» начал свою работу 14 февраля 2017 г. В августе 2018 г. проект запустил мобильное приложение «Убитые дороги». На сегодняшний день с помощью него добавлено уже более 2,2 тыс. обращений.