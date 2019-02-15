За два года работы проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» отремонтировано почти 11 тысяч дорожных участков

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Активисты Народного фронта подвели итоги двухлетней работы проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог». За это время к проекту присоединился 1 млн человек, благодаря которым на карту было нанесено более 36 тыс. участков дорог, которые, по мнению граждан, больше всего нуждаются в обновлении. Из них 6,3 тыс. – уже отремонтированы капитально, на 4,5 тыс. – проведен ямочный ремонт, еще 1,8 тыс. – добавлены в планы ремонта.

Лидером по числу капитально отремонтированных дорог с карты стала Московская область, здесь было приведено в порядок 468 дорожных участков. На втором месте – Ростовская область, где удалось отремонтировать 266 таких участков, на третьем – Красноярский край (247), далее следуют Смоленская область (220), Ставропольский край (208), Кировская область (207), Астраханская область (176), Томская область (168), Краснодарский край (160), Москва (149). Замыкает двадцатку регионов-лидеров по количеству капитально отремонтированных дорог Владимирская область со 101 участком.

Топ-20 регионов по количеству капитально отремонтированных участков:

Регион Количество дорог, отремонтированных капитально
Московская область 468
Ростовская область 266
Красноярский край 247
Смоленская область 220
Ставропольский край 208
Кировская область 207
Астраханская область 176
Томская область 168
Краснодарский край 160
Москва 149
Республика Татарстан 146
Самарская область 143
Санкт-Петербург 139
Пермский край 131
Алтайский край 130
Ленинградская область 123
Ярославская область 121
Тверская область 119
Приморский край 105
Владимирская область 101

Эксперты ОНФ выделили регионы, в которых дороги, попавшие в топ-10 самых убитых по результатам голосования, были приведены в порядок. Этот рейтинг был составлен при участии граждан, присоединившихся к работе проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог». Больше всего капитально отремонтированных дорог из топ-10 – в Республике Татарстан, в это число попали все десять участков, за которые граждане голосовали наиболее активно. В Москве, Томской области и Республике Башкортостан ремонтные работы были проведены на девяти участках. В восьми регионах (Амурская, Астраханская, Вологодская, Калужская, Курганская, Орловская, Тверская области и Республика Коми) капремонт был выполнен на восьми участках. По семь участков приведены в порядок в Республиках Адыгея и Северная Осетия – Алания, Ямало-Ненецком и Чукотском автономных округах, Ивановской и Рязанской областях.

Субъект Российской Федерации Отремонтированы
капитально		 Выполнен
ямочный
ремонт		 В планах
ремонта		 В ненормативном
состоянии
Республика Татарстан 10 0 0 0
Москва 9 1 0 0
Томская область 9 0 1 0
Республика Башкортостан 9 0 0 1
Амурская область 8 0 2 0
Астраханская область 8 0 2 0
Вологодская область 8 2 0 0
Калужская область 8 1 0 1
Курганская область 8 1 0 1
Орловская область 8 1 1 0
Тверская область 8 0 2 0
Республика Коми 8 0 1 1
Республика Адыгея 7 1 1 1
Ямало-Ненецкий автономный округ 7 2 0 1
Чукотский автономный округ 7 1 1 1
Ивановская область 7 1 0 2
Рязанская область 7 1 0 2
Республика Северная Осетия – Алания 7 1 0 2

Эксперты ОНФ выявили, что активнее всего за ремонт дорог голосовали жители Ростовской области: они отдали 141 747 голосов. На втором месте по активности располагаются жители Смоленской области – 69 536 голосов, на третьем – жители Тверской области – 38 728 голосов. Затем следуют жители Санкт-Петербурга и Краснодарского края – по 38 452 и 32 794 голоса соответственно. Также активно участвуют в изменении дорожной политики граждане из Саратовской (29 805), Астраханской (28 115), Волгоградской (24 558) областей, Республики Крым (23 219) и Алтайского края (21 895).

Регион Количество голосов
Ростовская область 141 747
Смоленская область 69 536
Тверская область 38 728
Санкт-Петербург 38 452
Краснодарский край 32 794
Саратовская область 29 805
Астраханская область 28 115
Волгоградская область 24 558
Республика Крым 23 219
Алтайский край 21 895
Московская область 20 912
Нижегородская область 20 836
Республика Татарстан 20 696
Кировская область 20 221
Томская область 19 707
Оренбургская область 18 938
Республика Башкортостан 18 931
Вологодская область 17 992
Самарская область 17 180
Ставропольский край 16 190

Кроме того, эксперты Народного фронта обратили внимание на выполненный ремонт знаковых объектов дорожной сети, которые были отмечены на карте. Среди них – Кирикилинский мост в Астрахани, улица Калинина в городе Донском Тульской области, улица Рыбацкий причал в Севастополе, улица Ровенская в Кызыле, улица Станиславского в Ростове-на-Дону, 2-я улица Крылова в Майкопе, улицы Шестака и Доставалова в Пскове, улица Магистральная в Казани и другие.

«Хотелось бы отметить связь между количеством отремонтированных дорог и активностью граждан: 13 регионов, в которых у нас самые активные жители, входят в первую двадцатку субъектов РФ с самым большим количеством капитально отремонтированных дорожных участков. В целом же за ремонт убитых дорог уже отдано более 1 млн голосов, количество участников проекта перевалило за 1 млн», – отметил координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог», модератор тематической площадки ОНФ «Безопасные и качественные автомобильные дороги» Александр Васильев.

Также за это время состоялось более 9 тыс. мероприятий (дорожные рейды, круглые столы, вебинары, презентации, лекции, встречи с органами власти и т.д.), 425 народных рейтингов по итогам голосования граждан направлены в органы власти. В 114 городах прошли рейды активистов ОНФ, по итогам которых был обновлен рейтинг городов по качеству дорог.

Напомним, что проект «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» начал свою работу 14 февраля 2017 г. В августе 2018 г. проект запустил мобильное приложение «Убитые дороги». На сегодняшний день с помощью него добавлено уже более 2,2 тыс. обращений.

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