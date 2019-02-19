Активисты ОНФ в Коми провели образовательную акцию по государственным и муниципальным закупкам

Участники проекта Общероссийского народного фронта «За честные закупки» в Республике Коми провели в республиканской академии государственной службы и управления образовательную акцию для представителей государственных и муниципальных заказчиков, а также бизнес-сообщества. Активисты ОНФ в Коми рассказали о работе общественников в рамках проекта «За честные закупки», обсудили вопросы, связанные со злоупотреблениями в ходе закупочных процедур.

«Эксперты Народного фронта обратили внимание на то, что с января 2019 года Республика Коми перешла на систему, при которой все закупки осуществляются в электронной форме, в том числе закупки малого объема, чего раньше не было. Это повысило прозрачность всей закупочной деятельности, в том числе расширило возможности общественного контроля, участником которого является ОНФ», – прокомментировал координатор проекта ОНФ «За честные закупки» в Коми, кандидат экономических наук Алексей Облизов.

Общественники сообщили, что раньше закупки малого объема до 100 тыс. руб. могли осуществляться напрямую с покупателем без запроса котировок и других открытых процедур. Это повышало коррупционные риски, позволяло недобросовестным заказчикам дробить закупки и проводить их среди подконтрольных участников по невыгодной для бюджета цене.

Активисты ОНФ в Коми неоднократно высказывались за то, чтобы малые закупки быть открытыми, прозрачными и публичными. «Такая система очень хорошо отработана в Москве, Ярославле, Нижнем Новгороде. Сейчас Республика Коми тоже включилась в это: 11 января 2019 г. вышло постановление правительства региона №1 об осуществлении закупок товаров, работ, услуг у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) с использованием электронного ресурса «Закупки малого объема Республики Коми», – отметил Облизов.

Во время образовательной акции участники проекта ОНФ «За честные закупки» обратили внимание представителей государственных и муниципальных органов власти на выстраивание конструктивного диалога с общественниками в сфере контроля закупок и привели примеры положительного взаимодействия. Так, общественники рассказали про ситуацию с установкой некачественных скамеек в городе Емва: после обращения активистов Народного фронта заказчик добился исправления недостатков в соответствии с техническим заданием закупки.

«Открытость всего закупочного процесса дает положительный эффект для государства в целом. Активисты ОНФ в Коми продолжат мониторинг и образовательные акции в рамках проекта «За честные закупки», – сказал Облизов.