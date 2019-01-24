Активисты ОНФ в Коми продолжают мониторинг работы новой системы обращения с отходами в регионе

Активисты Общероссийского народного фронта в Республике Коми продолжают мониторинг работы новой системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в регионе. Общественники получают вопросы от жителей республики, в том числе благодаря новому формату работы с гражданами – через «красную кнопку» на сайте ОНФ. Разъяснение по сигналу жительницы села Объячево Прилузского района дал региональный оператор по обращению с отходами – компания «Ухтажилфонд».

Жительница села Объячево сообщила, что живет в частном доме с двумя печами (в доме и бане), в то же время дом подключен к центральному отоплению, которым она пользуется в зимний период четыре месяца. Одновременно зимой продолжают работать и печки. Женщина задала вопрос, почему наличие печек не учитывается при начислении платы за вывоз мусора, и региональный оператор предъявляет ей счет по завышенному тарифу.

В Коми плата за услугу по обращению с ТКО составляет для жителей домов с отоплением любого вида, кроме печного, 117,46 руб. в месяц, для жителей домов с печным отоплением – 51,22 руб. с человека.

Сигнал с «красной кнопки» ОНФ общественники направили региональному оператору по обращению с ТКО. Представители «Ухтажилфонда» пояснили, что компания руководствуется документом регионального органа власти: приказом министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми №55/1-Т от 23 ноября 2018 г., которым установлены нормативы накопления ТКО на территории региона.

В ответе регионального оператора по обращению с отходами говорится, что из формулировок приказа следует, что к дому при наличии централизованного отопления должен применяться повышенный норматив накопления отходов и, соответственно, повышенная плата за услугу по обращению с ТКО, В компании также пояснили, что в данном случае вышеуказанный приказ не предполагает снижения норматива накопления коммунальных отходов для домовладений при наличии печек в банях и других хозяйственных постройках.

«Ранее активисты ОНФ в Коми подняли острую проблему: в труднодоступных населенных пунктах региона вывоз мусора не осуществляется вовсе, однако плата за услугу начисляется. Представители регионального оператора проинформировали, что невозможность создания условий для оказания услуги по вывозу ТКО отходов более 11 месяцев подряд может являться основанием для принятия решения о непредъявлении платы. Общественники продолжат мониторинг работы новой системы обращения с ТКО в регионе, в том числе направлять вопросы граждан уполномоченным структурам через новый формат обратной связи – «красную кнопку» Народного фронта», – сообщила сопредседатель регионального штаба ОНФ Елена Шумилова.

Общественники напомнили, что в России внедряется новая система обращения с твердыми коммунальными отходами. Ее цель – улучшить экологическое состояние окружающей среды и уменьшить количество мусора. В Республике Коми эта система заработала с 1 ноября 2018 г. За процесс обращения с ТКО отвечает региональный оператор – ООО «Ухтажилфонд», выбранный в ходе конкурсного отбора. Услуга по обращению с ТКО включает в себя сбор и вывоз мусора на санкционированные полигоны, накопление и утилизацию отходов.