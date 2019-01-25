Активисты ОНФ в Коми определили основные направления работы тематических площадок «Образование» и «Культура»

В региональном отделении Общероссийского народного фронта в Республике Коми прошли экспертные совещания в рамках тематических площадок ОНФ «Образование» и «Культура», на которых были рассмотрены вопросы исполнения властями региона общественных предложений в 2018 г. и определены основные направления работы в 2019 г. Общественники планируют обратить внимание властей на качество медицинского обслуживания детей в негосударственных образовательных организациях, сохранение библиотечных фондов и нематериального национального культурного наследия.

Общественники сообщили, что с января 2019 г. работа ОНФ началась в новом формате – на созданных 12 тематических площадках, соответствующих национальным проектам нового «майского указа» президента Российской Федерации, лидера Народного фронта Владимира Путина. Реализация проектов в рамках работы новых тематических площадок осуществляется с учетом мнения граждан.

Активисты Народного фронта отметили, что большинство общественных предложений в сферах образования и культуры власти республики в 2018 г. исполнили. Общественники отметили, что в рамках предложений о разработке мер по созданию дополнительных условий получения детьми дополнительного образования, в том числе с привлечением профильных некоммерческих организаций, правительство Коми выпустило распоряжение о внедрении системы персонифицированного финансирования в системе дополнительного образования детей.

Также общественники положительно отметили просветительскую работу с родителями со стороны министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми – вопрос о продолжении развития и совершенствования данного направления деятельности представители Народного фронта также поставили перед властями. Так, в Коми проводится республиканское родительское собрание, расширено информирование родителей по возникающим вопросам, в том числе проводится юридическое консультирование.

Представители ОНФ в Коми сообщили об усилении общественного контроля в 2019 г. в сферах образования и культуры. Общественники особо обратят внимание на качество питания детей в школах. сохранение библиотек в муниципальных образованиях. Также эксперты ОНФ в Коми в рамках тематических площадок «Образование» и «Культура» рассмотрели вопросы формирования новых общественных предложений для главы и правительства региона.

«В рамках разработки предложений общественники обратили внимание на вопросы медицинского обслуживания детей в негосударственных образовательных организациях на территории Республики Коми. Рассмотрели вопросы сохранения библиотечных фондов и нематериального национального культурного наследия. Общественные предложения будут окончательно сформированы на конференции регионального отделения ОНФ, которая пройдет в феврале 2019 г. в Сыктывкаре. Но главное – это результат. Общественники усилят в новом году комплекс мероприятий народного контроля, которые будут включать в себя рейды и акции, экспертные и народные опросы, анализ государственных закупок, мониторинги. Активно для этого будем привлекать самих граждан, в том числе с помощью нового мобильного приложения ОНФ «Народный контроль», – отметила член регионального штаба ОНФ Татьяна Астарханова.