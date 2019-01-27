Команда «Молодежки ОНФ» в Коми присоединилась к акции «Татьянка»

Команда «Молодежки ОНФ» в Республике Коми присоединилась к всероссийской акции «Татьянка», приуроченной ко Дню российского студенчества. Представители Общероссийского народного фронта в рамках акции провели мероприятия для студентов Сыктывкарского лесного института (СЛИ), Сыктывкарского государственного университета (СГУ) имени Питирима Сорокина, Сыктывкарского гуманитарно-педагогического колледжа имени Ивана Куратова, Коми республиканской академии государственной службы и управления, а также для всех студентов на главной площади административного центра региона – Стефановской.

«Молодежка ОНФ» проводит данную акцию с 2018 г. Ее главным персонажем стала Татьянка – друг всех студентов, собирательный образ девушки-студентки, которая разделяет традиционные ценности и потребности молодежи. Также «татьянка» – это открытка, которую общественники дарили студентам. Цель нашей акции понятна всем молодым людям – это создание атмосферы праздника, кроме того, это содействие формированию позитивного образа российского студенчества, организации взаимодействия между студентами», – рассказала координатор «Молодежки ОНФ» в Коми Анастасия Широченко.

Активисты молодежного направления Народного фронта в Коми рассказали, что в ходе акции не только подарили студентам «татьянки», но и рассказали о своих добрых делах. Во время праздничной программы традиционного студенческого мероприятия «Медовуха» в СЛИ общественники отметили отличившихся студентов – участников команды «Молодежки ОНФ» в Коми.

Акция «Татьянка» также прошла во время ежегодного традиционного события в республике – студенческого бала в СГУ имени Питирима Сорокина.

Акция «Татьянка» вышла и на просторы интернета: участники команды «Молодежки ОНФ» в Коми запустили интерактивный флешмоб в социальных сетях «Когда я был студентом». Общественники предложили всем желающим вспомнить свои студенческие годы и опубликовать фото того времени на своих страницах в социальных сетях, а также поделиться воспоминаниями о студенческих годах.

«Идею акции участникам «Молодежки ОНФ» предложила уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова. Главная цель флешмоба – показать нынешним студентам, что, несмотря на тяжелую сессию, нужно мечтать, действовать и тогда все будет получаться», – отметила Широченко.

Общественники подчеркнули, что акция «Молодежки ОНФ» – это связующая нить студенческого сообщества.