Активисты ОНФ в Коми определили основные направления работы тематической площадки «Здравоохранение»

В региональном отделении Общероссийского народного фронта в Республике Коми прошло экспертное совещание в рамках тематической площадки ОНФ «Здравоохранение»: рассмотрены вопросы исполнения властями региона общественных предложений в 2018 г. и определены основные направления работы в 2019 г. В новом году общественники особо обратят внимание на открытие фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) в труднодоступных районах Коми и развитие детской медицины.

Общественники отметили, что в 2018 г. не было выполнено предложение об открытии первого в республике хосписа для взрослых. Этот вопрос в качестве общественного предложения главе и правительству региона будет повторно рассмотрен на региональной конференции ОНФ в Коми, которая пройдет 8 февраля 2019 г., сообщили представители Народного фронта. Общественники напомнили, что здание для хосписа по адресу: улица Набережная, 9/1, в Сыктывкаре давно построено на благотворительные деньги, но мероприятия по открытию там отделения паллиативной помощи затянулись.

Активисты ОНФ в Коми сообщили, что в 2018 г. общественники провели мониторинги состояния первичной медицинской помощи в сельской местности. Исследование выявило немало проблемных вопросов. В первую очередь, в регионе недостаточное количество оборудованных по всем стандартам ФАПов.

«Вопрос о включении в план строительства новых ФАПов в труднодоступных районах Коми в качестве общественных предложений главе и правительству региона также будет вынесен на обсуждение участников региональной конференции ОНФ. Это важное направление работы. Напомню, в новом «майском указе» президент России, лидер Народного фронта Владимир Путин поставил задачу к 2024 г. сформировать доступную и качественную сеть медицинских организаций первичного звена с использованием современных технологий. Регион должен добиваться выполнения этой задачи», – прокомментировала сопредседатель регионального штаба ОНФ Ольга Федулова.

Общественники также обратили внимание на недостаточное оснащение действующих ФАПов. Представители ОНФ сообщили, что Минздрав республики уже отреагировал на это: в ведомстве пообещали системно решать вопрос, в том числе принять план, по которому все ФАПы и врачебные амбулатории в республике будут оснащены в полном объеме в течение 2019-2020 гг. «Возьмем исполнение данного плана на контроль, продолжим мониторинги ФАПов в республике», – отметила Федулова.

На экспертном совещании ОНФ в Коми был рассмотрен вопрос состояния главного детского лечебного учреждения республики – Республиканской детской клинической больницы (РДКБ). В 2018 г. рабочее совещание по улучшению оказания медицинской помощи детям с участием эксперта ОНФ, депутата Госдумы Ольги Савастьяновой показало, что лечебное учреждение нуждается в помощи: в расширении площадей и оснащении оборудованием. Так, в больнице, оказывающей помощь детям всей республики, нет своего томографа. Вопрос о покупке томографа для РДКБ и реконструкции здания больницы будет рассмотрен на региональной конференции ОНФ в качестве общественного предложения властям республики, сообщили общественники.

«Развитие первичной медпомощи на селе и детской медицины – одни из главных задач общественников в 2019 г.», – пояснила Федулова.