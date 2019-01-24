ОНФ в Коми провел экспертное совещание по вопросу безопасного использования газа в жилых домах

Активисты Общероссийского народного фронта в Республике Коми на экспертном совещании с представителями компании «Газпром газораспределение Сыктывкар» обсудили вопрос состояния газового оборудования, вентиляционных и дымовых каналов в жилых домах. Общественники и представители газовой компании договорились продолжить совместную работу по профилактике возникновения возможных аварийных ситуаций.

Общественники напомнили, что после взрывов газа в жилых домах в Магнитогорске Челябинской области и городе Шахты Ростовской области ОНФ во всех регионах начал мониторинг общественного мнения по вопросу состояния газовых коммуникаций в жилых домах. Основной упор в рамках исследования делается на мнение граждан о том, как коммунальные и газовые службы контролируют ситуацию и что необходимо сделать, чтобы решить возникающие вопросы. Участвовать в опросе граждане могут самостоятельно через новое мобильное приложение ОНФ «Народный контроль».

В ходе экспертного совещания представители компании «Газпром газораспределение Сыктывкар», являющейся специализированной организацией, которая осуществляет работы по техническому обслуживанию и ремонту газового оборудования на территории республики, отметили важность такой общественной инициативы.

«Мы благодарны Народному фронту за поднятую проблему обслуживания газового оборудования в жилых домах. Хорошо, что общественники активно участвуют в обсуждении этой проблематики, ведь она непосредственно затрагивает граждан. Мы открыты к диалогу и готовы идти навстречу в решении поднятых ОНФ вопросов», – отметил в ходе экспертного совещания генеральный директор «Газпром газораспределение Сыктывкар» Павел Курлыгин.

На встрече общественники и представители газовой компании рассмотрели план совместных действий и налаживание совместной экспертной работы на площадке ОНФ в Коми, вопрос организации совместных рейдов с участием собственников жилья по профилактике ЧП с использованием газа в жилых домах. Участники экспертного совещания заключили, что пока одна из самых труднорешаемых проблем – это нежелание граждан допускать сотрудников газовой службы в квартиры. Как отметили представители газовой компании, 90% собственников жилья в республике заключили договоры на обслуживание газового оборудования.

Другая проблема – содержание вентиляционных и дымовых каналов. Как отметили эксперты газовой компании, подавляющее количество инцидентов, связанных с использованием газа в быту, в 2018 г. произошло по причине ненадлежащего состояния вентиляционных и дымовых каналов.

Несмотря на то, что в 2017 г. по инициативе ОНФ в Коми правительство региона выпустило распоряжение об усилении мер, направленных на профилактику возникновения возможных аварийных ситуаций, проблема ответственности за содержание и эксплуатацию газового оборудования в жилых домах пока остается, отметили общественники.

«Активисты ОНФ в Коми и эксперты газовой компании достигли договоренности о разработке совместных предложений для решения на муниципальном, региональном и федеральном уровнях вопросов по профилактике аварий и инцидентов с использованием газа в быту. Одной из своих задач общественники также видят в просвещении граждан в вопросах личной ответственности и обязанностей в сфере пользования газом. Данную работу общественники усилят, в том числе в ходе мониторинга Народного фронта и опроса граждан», – прокомментировала член регионального штаба ОНФ Валентина Анфилатова.