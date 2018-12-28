Предложения ОНФ в Коми вошли в научное издание Министерства науки и Сыктывкарского университета

Предложения активистов и экспертов Общероссийского народного фронта в Республике Коми вошли в выпущенное на компакт-диске Министерством науки и высшего образования Российской Федерации и Сыктывкарским государственным университетом имени Питирима Сорокина научное электронное издание по итогам республиканского образовательного форума «Образование. Государство. Общество». Форум прошел осенью 2018 г. в Сыктывкаре с участием представителей ОНФ.

Активисты ОНФ в Коми рассказали, что в научное издание вошла информация общественников по теме партнерства государства, вузов и общества в решении вопросов экологии, долголетия и качества жизни на Севере. Общественники отметили, что в издание вошла информация о новом «майском указе» президента РФ, лидера Народного фронта Владимира Путина «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 г.», в котором отражены 12 направлений развития национальных проектов, в том числе в сфере экологии, образования и демографии.

В научном издании отражено предложение экспертов ОНФ о создании в России Министерства экологии для разделения сфер природопользования и охраны окружающей среды. По мнению экспертов ОНФ в Коми, республика могла бы поделиться своим опытом, где сначала объединили региональные Минприроды и Минпром в одно ведомство, но затем власти поняли, что для более эффективного решения вопросов экологии, а также учитывая мнение общественности, создали отдельные ведомства.

Общественники отметили вошедшие предложения по проекту ОНФ «Генеральная уборка», который несет образовательный аспект и дает возможность людям, готовым участвовать в уборке незаконных свалок, внести свой вклад в улучшение экологической обстановки. Эксперты ОНФ предложили запустить единую автоматизированную систему контроля за потенциально опасными экологическими объектами, в первую очередь полигонами твердых коммунальных отходов (ТКО). Активисты ОНФ в Коми также предложили наладить общественный мониторинг состояния лесов с помощью интернета через общедоступные ресурсы, где в режиме онлайн и хорошем разрешении публикуются спутниковые снимки поверхности Земли.

По словам экспертов ОНФ в Коми, сокращение площади лесов хорошо видно на спутниковых снимках: граждане, использовав данную информацию, могут сигнализировать о проблемах в природоохранные органы и поднимать их на площадке Народного фронта.

«Экология напрямую влияет на качество жизни граждан, в итоге – на демографию. Надеемся, что информация и предложения ОНФ в Коми, вошедшие в итоговый документ форума «Образование. Государство. Общество» в Сыктывкаре, найдет интерес и поддержку со стороны граждан, экспертного сообщества и органов власти. Это основа для действий», – прокомментировала член регионального штаба ОНФ в Республике Коми Елена Иванова. Она отметила, что в издание также вошла информация активистов ОНФ в Коми об акциях и инициативах Народного фронта, связанных с экологией, образованием и демографией: «Зеленый щит», «Лесу – да! Свалкам – нет!».

Общественники сообщили, что издание с предложениями ОНФ в Коми направлено научному и учительскому сообществам Коми, вузам, представителям бизнеса, региональным и федеральным органам власти. «Только совместными усилиями государства, ведущих образовательных организаций, бизнеса и общества мы сделаем нашу природу чище, а качество жизни на Севере ‒ лучше», – отметила Иванова.