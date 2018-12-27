Активисты ОНФ в Коми выступили за расширение «зеленого щита» вокруг Сыктывкара

Активисты и эксперты Общероссийского народного фронта в Республике Коми обсудили вопросы экологии и инициировали рассмотрение вопроса о расширении «зеленого щита» вокруг Сыктывкара. Представители ОНФ направили соответствующее ходатайство в Общественную палату региона, а также предложили создать при общественной структуре постоянно действующую рабочую группу по созданию и функционированию лесопарковых зеленых поясов в Коми.

Общественники напомнили, что в 2018 г. по инициативе активистов ОНФ в Коми создан первый «зеленый щит» в республике – он утвержден постановлением Госсовета Коми вокруг Сыктывкара площадью 367 га.

Федеральный закон о создании вокруг городов лесопарковых зеленых поясов, у которых усилен охранный статус, начал действовать с 1 января 2017 г. Предварительное обсуждение создания «зеленых щитов» должно проходить в региональных общественных палатах. Инициировал принятие закона о «зеленых щитах» ОНФ.

Эксперты ОНФ в Коми сообщили, что направили в Общественную палату Республики Коми предложения о расширении первого в регионе «зеленого щита» и создании постоянно действующей общественной рабочей группы по «зеленым щитам», куда могли бы войти общественники, эксперты, представители министерства природных ресурсов и окружающей среды Республики Коми, лесничеств, природоохранной прокуратуры, муниципалитетов, депутаты Госсовета Республики Коми.

Активисты Народного фронта пояснили, что актуальность такой комиссии заключается в том, что на круглых столах ОНФ в Коми, встречах с экспертами и гражданами поступили предложения о расширении «зеленого щита» и создании аналогичных защитных зеленых поясов вокруг других городов и населенных пунктов республики. Общественники отметили, что предложение о расширении «зеленого щита» вошло в протокол заседания комитета Госсовета Республики Коми по природным ресурсам, природопользованию и экологии.

«Эксперты ОНФ по всей стране подвели итоги реализации экологической инициативы «Зеленый щит» за 2018 год: в 39 регионах были приняты решения о формировании вокруг региональных центров лесопарковых зеленых поясов. Республика Коми – в числе тех регионов, где экспертное сообщество и органы власти прислушались и поддержали общественников. Но необходимо развивать позитивное начинание. Поэтому активисты ОНФ в Коми инициировали, в том числе на площадке Общественной палаты Республики Коми, обсуждение вопроса о расширении «зеленого щита». Данная инициатива – это общие шаги Народного фронта по расширению созданных «зеленых щитов» в России», – прокомментировал руководитель региональной группы общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса в Коми Михаил Ковалев.

В ходе подведения итогов реализации экологической инициативы за 2018 г. эксперты Народного фронта отметили, что инициатива по расширению площади «зеленых щитов» выдвинута в целом ряде субъектов РФ, в том числе в Амурской и Оренбургской областях, Республике Ингушетии.

Активисты ОНФ в Коми сообщили, что на землях административного центра Коми есть много лесных участков, которые не учтены и не находятся ни на чьем балансе. О данной проблеме на круглом столе ранее сообщили представители Сыктывкарской природоохранной межрайонной прокуратуры. Общественники намерены обсудить вопрос о расширении первого в Республике Коми «зеленого щита» путем включения в него данных лесных участков.