Активисты ОНФ в Коми присоединились к акции «Новогоднее чудо»

Активисты Общероссийского народного фронта в Республике Коми в преддверии новогодних праздников присоединились к всероссийской акции «Новогоднее чудо». В рамках акции общественники посещают детские лечебные и социальные учреждения, семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, чтобы вручить детям подарки, поздравить их с Новым годом и организовать праздничные представления со сказочными героями. В этот раз представители ОНФ побывали в Сыктывкарском гуманитарно-педагогическом колледже имени И. Куратова, где вместе со студентами изготовили новогодние сувениры для жителей отдаленных сельских районов.

Такой формат проведения акции «Новогоднее чудо» предложила эксперт ОНФ, депутат Госдумы от Коми Ольга Савастьянова, которая сама приняла участие в акции. «Поддержка людей очень важна. Ведь самое большое чудо – когда даришь добро конкретному человеку. Поэтому у нас есть традиция: мы каждый Новый год поздравляем одиноких людей и детей, оставшихся без попечения родителей. В этом году мы решили поздравить жителей из отдаленных поселков, которыми могут гордиться односельчане. Наши желания мы объединили с нашими возможностями благодаря участникам команды «Молодежки ОНФ» в Коми и студентам Сыктывкарского гуманитарно-педагогического колледжа имени Куратова. Сообща мы сотворили маленькие новогодние чудеса для сельских жителей», – отметила Савастьянова.

Активисты ОНФ в Коми рассказали, что в ходе акции «Новогоднее чудо» в Сыктывкаре участники изготовили сувенирные новогодние шоколадницы, которые вместе со сладостями будут переданы сельским жителям. Это сделают сами студенты, которые поедут на новогодние каникулы в свои поселки и населенные пункты.

Савастьянова рассказала, что для этой миссии были выбраны студенты, которые являются гордостью своих поселков и населенных пунктов. Ребята поздравят жителей и подарят подарки, изготовленные своими руками. «Ведь очень важно передать вместе с подарками свое отношение и свое тепло. В этом суть акции ОНФ «Новогоднее чудо», – отметила депутат Госдумы.

Общественники сообщили, что сыктывкарские студенты подарят новогодние подарки жителям 12 районов Республики Коми.

«Очень важно, что активисты ОНФ в Коми принимают участие в этой работе, что является частью многих добрых дел Народного фронта, которые не ограничиваются праздниками и творятся постоянно. Отмечу только последние такие дела: команда «Молодежки ОНФ» в Республике Коми в рамках акции «Класс доброты» провела занятия для воспитанников сыктывкарского детского дома №1 для детей-сирот и детей города Печоры и сельских населенных пунктов Печорского района. А сейчас в новогодние праздники общественники будут продолжать акцию «Новогоднее чудо» и дарить тепло и праздничное настроение взрослым и детям», – сообщила координатор «Молодежки ОНФ» в Коми Анастасия Широченко.