ОНФ в Коми подвел промежуточные итоги работы по проекту «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог»

Активисты Общероссийского народного фронта в Республике Коми обсудили промежуточные итоги работы по проекту «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог». Эксперты ОНФ составили рейтинг регионов по итогам работы дорожного проекта по всей стране. Коми не является лидером рейтинга, однако не находится и в аутсайдерах.

Координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» в Республике Коми Роман Литвинсообщил, что рейтинг был составлен по различным критериям. Коми в рейтинге регионов по эффективности работы с картой «убитых» дорог заняла только 61-е место с показателем 50% отмеченных дорог, по которым не были приняты меры по ремонту. Чуть лучше регион показал результат в рейтинге по количеству добавленных дорог на карту проекта – 58-е место с 208 участками дорог. В рейтинге регионов по количеству отремонтированных дорог результат Коми еще лучше – 37-е место с 57 отремонтированными дорогами. Но самый хороший результат республика показала в рейтинге по количеству дорог, добавленных в планы ремонта на 2019 г. (в том числе по программе «Безопасные и качественные дороги») – 22 место с 12 дорогами.

«Данные рейтинга, отдельные его показатели говорят в том, что работа общественников и органов власти всех уровней по проекту Народного фронта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» в Республике Коми может быть улучшена. Активисты Народного фронта будут добиваться этого: общественники усилят мониторинговую работу и взаимодействие с органами власти, в первую очередь на муниципальном уровне», – отметил Литвин.

Активисты ОНФ в Коми сообщили, что есть позитивная совместная основа по реализации проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог»: по данным мониторинга, на главных страницах всех официальных сайтов районов и городских округов в Коми размещены баннеры со ссылками на карту убитых дорог проекта Народного фронта.

«Это дает возможность органам власти на местах напрямую отслеживать сигналы граждан о плохих дорогах на своих территориях и эффективно реагировать: проводить ремонт или ставить дорожные участки в планы ремонта», – пояснил Роман Литвин.

Общественники отметили, что в 2018 г. были отремонтированы шесть участков из топ-10 убитых дорог в регионе – это улицы Элеваторная, Печорская, Савина и Старовского в Сыктывкаре, 50-й км трассы Сыктывкар – Усть-Кулом в Корткеросском районе и участок 115–119 км автодороги Ухта – Вуктыл (Вуктыл). В административном центре Коми капитально отремонтировано восемь дорог, а в общей сложности в городе было отремонтировано свыше 78,2 тыс. квадратных метров автомобильных дорог и улиц.

Общественники также сообщили, что на круглом столе ОНФ в Коми в октябре 2018 г. была достигнута договоренность с руководством министерства строительства и дорожного хозяйства республики о том, что на уровне региона ведомство будет плотно работать по карте убитых дорог проекта ОНФ.

По словам активистов Народного фронта, данные результаты говорят о том, что в Коми имеется потенциал для более эффективной работы по улучшению качества и безопасности дорог.