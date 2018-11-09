Поднятая ОНФ проблема расточительства в Пенсионном фонде в Ухте нашла подтверждение в суде

Активисты проекта Общероссийского народного фронта «За честные закупки» в Республике Коми еще в 2014 г.подняли вопрос о необоснованных расходах и коррупционной составляющей при покупке здания Пенсионного фонда Российской Федерации в Ухте. Сейчас выводы общественников подтвердили следственные органы и Ухтинский городской суд, вынесший решение о виновности бывших работников фонда в получении денег от собственника здания за покупку объекта недвижимости по завышенной стоимости.

«Активисты ОНФ в Коми подняли вопрос о расточительстве при покупке здания для нужд отделения Пенсионного фонда в Ухте на основании жалоб самих жителей города. Здание было приобретено за более 165 млн. руб, что вдвое выше рыночной цены на момент покупки. Данные об этом Народный фронт направил в Счетную палату России и Генпрокуратуру РФ», — рассказала сопредседатель регионального штаба ОНФ в Республике Коми Елена Шумилова.

К делу о покупке здания Пенсионного фонда в Ухте подключились правоохранительные органы. В итоге, как сообщили в Следственном комитете Российской Федерации по Республике Коми, собранные следственными органами доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему начальнику Департамента капитального строительства и имущественных отношений Пенсионного фонда Российской Федерации Сергею Рыжкову и его бывшему заместителю Игорю Кондратенко. Они признаны виновными в получении взятки, совершенной группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

Следствием и судом установлено, что в 2013 г. отделение Пенсионного фонда РФ в Республике Коми провело аукцион, по результатам которого с коммерческой фирмой был заключен государственный контракт купли-продажи здания для нужд отделения в г.Ухте стоимостью более 165 млн руб. Рыжков и Кондратенко, действуя группой лиц по предварительному сговору, согласно ранее достигнутой договоренности с одним из собственников здания, содействовали решению вопроса о выделении денежных средств на приобретение здания, а также заключению и исполнению государственного контракта. За это они потребовали от собственника и представляемых им лиц денежное вознаграждение в размере 18 млн руб., сообщили в Следственном комитете.

Суд приговорил Рыжкова к 10 годам лишения свободы и штрафу в размере 180 млн. руб, Кондратенко пяти годам и штрафу в 36 млн. руб. Также судом принято решение о конфискации у подсудимых полученных в качестве взятки денежных средств. Однако в настоящий момент приговор еще не вступил в силу.

«На этом примере мы в очередной раз убедились в эффективности работы активистов ОНФ, которые несколько лет назад первыми обратили внимание на сразу несколько примеров неэффективного и явно расточительного расходования бюджетных средств при приобретении или строительстве зданий для отделений ПФР в разных регионах страны. Среди них была и Ухта. По итогам обращений в 2014-2015 г. мы выступили с инициативами по изменению политики ПФР в области строительства и приобретения зданий», — рассказал координатор проекта ОНФ «За честные закупки», депутат Госдумы Антон Гетта.

«Для снижения антикоррупционных рисков Пенсионным фондом был усилен контроль за работой территориальных органов. Была создана и эффективно работает система мониторинга управления недвижимым имуществом ПФР. Кроме того, теперь перед приобретением помещений для своих территориальных органов ПФР проводит общественные слушания с обязательным обсуждением экономического обоснования целесообразности их покупки. В 2015 году в реестр Минстроя внесены разработанные ПФР типовые проекты, в соответствии с которыми строятся или ремонтируются все здания Фонда. Все эти меры позволили наладить эффективную систему контроля за имуществом, оптимизировать использование помещений, эффективно сокращать расходы на капитальный ремонт, закупку оборудования и другие цели. Достижению этих же целей способствует сотрудничество с Народным Фронтом. В настоящее время налажен конструктивный диалог с экспертами ОНФ», — прокомментировал начальник департамента общественных связей и взаимодействия со СМИ ПФР Артем Коротков.

По словам Антона Гетта, сегодня ситуация в Республике Коми была доведена до логического завершения. «Но еще раз хотел бы подчеркнуть, что наша основная задача, как общественных контролеров – это минимизировать коррупционную составляющую и сделать так, чтобы бюджетные расходы были максимально прозрачными и эффективными», — отметил он.