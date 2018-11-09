Активисты ОНФ в Коми добились создания первого «зеленого щита» в регионе

Активисты и эксперты Общероссийского народного фронта в Республике Коми обсудили вопросы экологии и сообщили о создании первого в регионе «зеленого щита», получившего официальный статус. Защитный объект утвержден постановлением Госсовета Республики Коми «О создании лесопаркового зеленого пояса города Сыктывкара». Представители ОНФ поблагодарили депутатов за принятое решение по сохранению природной среды.

Общественники сообщили, что в постановлении Госсовета Коми «зеленый щит» вокруг Сыктывкара утвержден площадью 367 гектаров – это именно тот параметр, с которым к депутатам обращались активисты и эксперты ОНФ в Коми.

В документе регионального парламента сказано, что он принят в соответствии с пунктом 6 статьи 62.2 федерального закона «Об охране окружающей среды». Ранее инициатива активистов ОНФ в Коми была рассмотрена на заседании комитета Госсовета Республики Коми по природным ресурсам, природопользованию и экологии, до этого получила поддержку в Общественной палате региона, вопрос был всестороннее учтен в ходе круглых столов ОНФ, встреч с жителями, экспертами и представителями органов власти.

«Идея создания «зеленых щитов» вокруг городов является основополагающей для здоровья людей. Человек – часть природы, и его здоровье, самочувствие, настроение, а в итоге и долголетие напрямую зависят от чистоты воздуха, воды и окружающего природного ландшафта. Лес помимо того, что производит кислород, очищает воздух от пыли, газов, направляет поверхностные стоки от дождя и таяния снега во внутренний слой почвы, тем самым предотвращая попадание загрязнений в водоемы. Воздух в лесу насыщен фитонцидами, убивающими болезнетворные организмы, опасные для человека, а созерцание зеленых насаждений успокаивает нервную систему и восстанавливает зрение», – прокомментировал руководитель региональной группы общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса в Коми Михаил Ковалев.

Общественник рассказал случай о том, как рано утром прилетел в Санкт-Петербург и, когда ехал из аэропорта, обратил внимание, что петербуржцы занимаются спортом в респираторах. «Люди хотят быть здоровыми, но дышат воздухом, насыщенным вредными газами. При плохой экологии люди в любом случае начинают «работать» на лекарства. Поэтому создавать и расширять «зеленые щиты» необходимо: для свой жизни, жизни детей и внуков, следующих поколений», – отметил Ковалев.

Активисты ОНФ в Коми сообщили, что федеральный закон о создании лесопарковых зеленых поясов вокруг городов, где ограниченна хозяйственная деятельность, начал действовать с 1 января 2017 г. В новом «майском указе» президент России, лидер Народного фронта Владимир Путин поручил правительству РФ к 2024 г. обеспечить увеличение площади особо охраняемых природных территорий в стране на 5 млн га, а также добиться сохранения лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках. Лесопарковые зеленые пояса вокруг городов уже созданы в более 30 субъектов Российской Федерации.

Общественники отметили, что первый «зеленый щит» в Коми – существенный, но один из шагов по сохранению природы: уже поступают предложения от граждан о расширении «зеленого щита» вокруг Сыктывкара и создании его вокруг других городов региона. Эксперты ОНФ в Коми будут обсуждать это на своей переговорной площадке.