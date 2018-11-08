Активисты ОНФ в Коми обсудили ситуацию с доступностью медицинской помощи в регионе

Активисты Общероссийского народного фронта в Республике Коми в рамках мониторинга доступности и качества оказания медицинской помощи обсудили ситуацию в поселке Водном городского округа Ухта. На трудности при записи к врачу общественникам пожаловалась местная жительница. Министерство здравоохранения Республики Коми проинформировало о принятых мерах.

В региональное отделение ОНФ в Коми обратилась жительница Водного, ветеран труда Валентина Денисова. Она пожаловалась на большие трудности при записи на прием к узким специалистам в ухтинской поликлинике. Ранее ветеран без проблем записывалась на прием к врачам по телефону единого портала государственных услуг, но с недавнего времени номер не функционирует, а интернетом пожилой человек не пользуется. Также Денисова сообщила об отсутствии аппаратов УВЧ и ультразвука в амбулатории поселка Водный.

Первый заместитель министра здравоохранения Республики Коми Евгения Котова проинформировала региональное отделение ОНФ о принятых мерах. С целью повышения доступности медицинской помощи для жителей поселка Водный, исходя из возможностей государственного бюджетного учреждения Республики Коми «Ухтинская городская поликлиника», на базе амбулатории поселка организован физиокабинет, где осуществляется проведение различных видов электролечения. Однако в региональном Минздраве признали, что пока он не полностью оснащен, но пояснили, что в полном объеме аппаратура установлена в физиокабинетах отделений №1 и №2 Ухтинской городской поликлиники, что полностью обеспечивает потребности в данном виде лечения всего прикрепленного населения, в том числе поселка Водный.

Представитель ведомства также проинформировала, что для Денисовой были организованы необходимые консультации врачей-специалистов Ухтинской городской поликлиники, разъяснен порядок записи на прием к участковому терапевту и врачам-специалистам, в том числе о том, что талон на прием можно получить в регистратурах поликлиники и амбулатории поселка Водный.

Ветеран подтвердила активистам ОНФ в Коми, что медработники проделали работу по ее вопросу, и поблагодарила общественников за помощь.

В Минздраве Коми также сообщили, что записаться на прием к участковому врачу и узким специалистам возможно по единому телефону, действующему в центрах и офисах государственных и муниципальных услуг «Мои документы» Республики Коми: 8 800 200-82-12.

Активисты ОНФ отметили, что действие единого телефона в Республике Коми – это положительный момент, однако пока по телефону трудно дозвониться. В офисе «Мои документы» пояснили, что это происходит, когда поступает много звонков, также не всегда можно записаться к врачу по телефону по причине ограниченного количества талонов.

«Очень важно, что в Коми работает свой региональный единый телефон центров и офисов государственных и муниципальных услуг «Мои документы», где в том числе можно записаться на прием к врачу. Но считаем, что региональные власти, отвечающие за сферу информатизации, должны улучшить его работу. Активисты ОНФ в Коми продолжат мониторинг доступности и качества оказания медицинской помощи в регионе», – прокомментировала сопредседатель регионального штаба ОНФ в Коми Ольга Федулова.