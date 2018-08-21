Активисты ОНФ в Коми выявили нарушения при оформлении полисов ОСАГО в регионе

«Мониторинг проведен на предмет выявления нарушений прав потребителей при заключении договоров ОСАГО как в точках продаж страховщиков, так и в электронном виде на сайтах страховщиков. По факту нарушений, выявленных при проведении мониторинга, направлены обращения в Национальный банк по Республике Коми Северо-Западного главного управления Центрального банка России и Роспотребнадзор по Республике Коми», — сообщил сопредседатель регионального штаба ОНФ в Коми Павел Поташов.

В ходе акции были опрошены десятки владельцев автомобилей и мотоциклов в Сыктывкаре, Воркуте, Корткеросском и Усть-Куломском районах. 90% опрошенных сообщили, что столкнулись с теми или иными проблемами при оформлении полисов ОСАГО.

Так, с проблемой навязывания дополнительных услуг при оформлении договоров ОСАГО столкнулись 18% опрошенных граждан. С проблемой отсутствия бланков полисов в офисах страховых компаний — 21%. Также граждане отметили, что при заключении договоров им не предоставляется информация об их персональном коэффициенте безаварийной езды (КБМ – коэффициент «бонус-малус», дающий скидку за безаварийную езду при оплате полиса). Больше всех жалоб общественники зафиксировали на то, что при заключении договоров ОСАГО граждане сталкиваются с техническими проблемами как в офисах компаний, так и в работе с их сайтами – недоступны базы данных, «зависают» компьютерные системы, отсутствует связь с серверами. С этим столкнулись 27 % опрошенных водителей.

В ходе проведения мониторинга общественники обратили внимание на работу такси. Так, 100% опрошенных таксистов вовсе не оформляют полисы ОСАГО на транспортные средства. Причина в том, что такой документ дороже обычного в три раза, а также, по словам самих водителей, в связи с тем, что страховые компании под различными предлогами часто затягивают оформление полиса на такси. Опрошенные водители связывают ситуацию с затягиванием с более высокими рисками попадания таксомоторов в ДТП и возникновением страхового случая, что невыгодно для страховых компаний.

Активисты ОНФ в Коми также зафиксировали проблему владельцев мотоциклов. Граждане сообщили, что сразу в нескольких страховых компаниях им отказались оформлять полисы на мотоцикл, сославшись на то, что это нужно делать самостоятельно через сайт компаний. При этом мотоциклисты не смогли это сделать из-за технических проблем интерактивных ресурсов страховщиков. Некоторые владельцы мотоциклов признались, что по этой причине они ездят без полисов ОСАГО.

В ходе мониторинга общественники столкнулись и с положительным моментом — не было зафиксировано очередей в офисах страховых компаний при продаже ОСАГО.

«Проект ОНФ «За права заемщиков» проводит регулярные мониторинги рынка ОСАГО в связи с ростом жалоб потребителей на проблемы с приобретением страховых полисов, навязыванием дополнительных услуг, ошибками в расчетах стоимости полисов. Проведение мониторинга направлено на выявление правонарушений в работе страховых компаний и защиту прав потребителей финансовых услуг», — отметил Поташов.