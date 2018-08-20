В Коми подвели итоги акции Народного фронта «ГТО со звездой»

Активисты Общероссийского народного фронта в Республике Коми подвели итоги всероссийской акции ОНФ «ГТО со звездой» в регионе. Мероприятие состоялось в рамках проекта Народного фронта «Легенды спорта – детям» с участием известных спортсменов. В Коми акция прошла при организационной поддержке регионального оператора всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне».

«Акция ОНФ «ГТО со звездой» направлена на популяризацию здорового образа жизни. В Коми она стала одной из самых масштабных за последнее время: ее поддержали спортсмены и спортивные организации, министерство физической культуры и спорта Республики Коми, органы власти городов и районов, а главное, сами жители. В мероприятии приняли участие более 2 тыс. человек», – отметил член регионального штаба ОНФ в Коми Юрий Беляцкий.

Акция ОНФ «ГТО со звездой» проходила по всей стране до 19 августа. В этот день в Коми прошли заключительные мероприятия – в Эжвинском районе и Печоре.

В Эжвинском районе акция прошла на стадионе спорткомплекса «Бумажник». Ее провели обладатель золотого знака отличия ГТО и муниципальный посол ГТО Андрей Юркин, ди-джей и ведущий «Европа плюс Коми» Роман Шурыгин и профессиональный фитнес-тренер, тренер всероссийского проекта «Беги за мной» Евгения Чуракова. В этот же день в Печоре акцию ОНФ «ГТО со звездой» провел мастер спорта по хоккею, обладатель золотого знака ГТО Андрей Кирилов.

«Такие акции объединяют нас всех не только в отдыхе и тренировке, но и в работе. Мы делаем сообща одно дело – прививаем любовь к занятиям физкультурой», – прокомментировала итоги мероприятия руководитель регионального оператора ГТО в Республике Коми Татьяна Шульдякова.

А 17 августа акция состоялась в селе Корткерос: мастер спорта по тяжелой атлетике, бронзовый призер Кубка России 2014 г., неоднократный чемпион Северо-Западного федерального округа Павел Панюков показал упражнения для сдачи нормативов ГТО. 16 августа мероприятие прошло в Инте: мастер-класс провела судья муниципального центра тестирования ГТО Ольга Юкса, 15 августа для юношей и девушек акцию ОНФ «ГТО со звездой» в Сыктывкаре провел заслуженный тренер РФ, мастер спорта международного класса, неоднократный чемпион мира по тхэквондо Анатолий Чиканчи.

Стартовала акция ОНФ «ГТО со звездой» в Коми в День физкультурника. В этот день в ней приняли участие жители Сыктывкара, Воркуты, Ухты, Инты, Усинска, Ижемского, Княжпогостского, Троицко-Печорского и Усть-Куломского районов. Гостями стали заслуженный мастер спорта России по лыжным гонкам, участник зимних Олимпийских игр Андрей Нутрихин, президент Федерации киокусинкай карате Республики Коми Валерий Малышев, пятикратный победитель первенства мира среди ветеранов по гиревому спорту Вячеслав Авдонин, боец ММА Андрей Селедцов, чемпион мира по полноконтактному кикбоксингу Заур Гаджиалиев.

«Выражаю благодарность инициаторам и идейным вдохновителям зарядки со звездой. Для школьников, подростков и даже для сформировавшихся личностей всегда должен быть ориентир и пример, что все может получиться. Поэтому продвижение ГТО через родные, узнаваемые лица – это точное попадание в аудиторию и создание вокруг ГТО атмосферы праздника, семейной обстановки и разрушения границ между людьми разных профессий, социального положения и увлечений», – отметил муниципальный посол ГТО Андрей Юркин.