ОНФ в Коми добился исправления ситуации с торговым павильоном на стоянке для инвалидов в Сыктывкаре

Активисты Общероссийского народного фронта в Республике Коми добились исправления ситуации с торговым павильоном на автомобильной стоянке для инвалидов в Сыктывкаре на площадке рядом с одним из торговых центров на Октябрьском проспекте.

Ранее в ходе мониторинга доступной среды общественники обнаружили нарушение, которое заключалось в том, что у торгового центра на месте стоянки для инвалидов был установлен торговый павильон. Объект торговли был расположен под действием знака «Парковка для инвалидов» и находился на дорожной разметке, обозначающей места для инвалидов.

Для исправления ситуации общественники обратились в ГИБДД по Сыктывкару и администрацию города, а также призвали собственников павильона и торгового центра исправить нарушение.

В итоге собственники оборудовали новую стоянку для инвалидов в другом месте.

Общественники проверили информацию и убедились, что новые парковочные места для людей с ограниченными возможностями здоровья оборудованы в удобном месте – напротив центрального входа в торговый центр.

При этом активисты ОНФ в Коми обратили внимание и на другой аспект. «В соответствии с федеральным законом «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» на каждой автостоянке, в том числе около предприятий торговли, сферы услуг, медицинских, спортивных и культурно-зрелищных учреждений, выделяется не менее 10% мест для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов, которые не должны занимать иные транспортные средства», – пояснила сопредседатель регионального штаба ОНФ в Коми Ольга Федулова.

Активисты ОНФ в Коми проверили исполнение закона после того, как собственники исправили нарушение. Все парковочные места у торгового центра обозначены разметкой. Общественники в ходе рейда посчитали, что их общее число – 740, парковочных мест для инвалидов 75. Таким образом, количество парковочных мест для инвалидов сохранено, составив не менее 10% от общего числа.

«Мониторинги в рамках развития доступной среды, в том числе совместно с сотрудниками ГИБДД по соблюдению правил дорожного движения на стоянках для инвалидов, будут продолжены», – отметила Федулова.